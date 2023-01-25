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Почему Burger King не заплатил Disney ни цента за логотип Микки
25.01.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Burger King обхитрил Disney – и теперь на его бургерах красуется ушастый Микки. Но он не заплатил Disney за использование персонажа ни копейки.
Все дело в том, что в Парагвае есть компания, которая называется Mickey. Ее логотип очень похож на диснеевский. С ней-то Burger King и запартнерился. Но как Disney это позволил?
Оказывается, еще в 1935 году владелец парагвайской компании зарегистрировал торговую марку Mickey и логотип головы мыши спустя 7 лет после выхода первого мультика о Микки Маусе. Получается, Disney на тот момент не сделал этого, а парагвайский предприниматель его опередил.
Разумеется, Disney заявил о плагиате и проиграл суд. Но почему?
Во-первых, логотипы отличаются. Мышь от Disney смотрит прямо, а на лого парагвайской компании – в сторону. Во-вторых, у Disney зарегистрировано название Mickey Mouse, а не Mickey. При этом первой как раз таки была регистрация парагвайской компании. Ну а в-третьих, Disney занимается сферой развлечений и кинематографией, а парагвайцы – продуктами питания. В любом случае Burger King хакнул систему, а юристам из Disney только и остается, что кусать локти.
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Burger King обхитрил Disney – и теперь на его бургерах красуется ушастый Микки. Но он не заплатил Disney за использование персонажа ни копейки. Все дело в том, что в Парагвае...
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