Сходил на «Аватар 2». Спойлер: не впечатлился

Источник материала: Flytothesky





Во-первых, подсознательно я сравнивал его с первой частью. И если тогда это было прорывом в графике, который вывел киноиндустрию на новый уровень, то сейчас это смотрится вполне привычно. Да, красиво, да, детализировано. За графику ставлю второй части 10. Но я не мог отделаться от ощущения, что смотрю очень длинную кат-сцену и вот-вот на экране появится надпись «Нажмите любую кнопку для продолжения».





«Путь воды» мог подкупить только сюжетом, но не подкупил, потому что сюжет под копирку списан с первой части. Сперва мы видим, как у племен все гармонично развивается. Затем видим меркантильных людей, которые все рушат и вмешиваются в гармонию. Ну а в конце – мочилово с выходом антагонистов один на один. Сюжету ставлю 3.





Отдельный момент про проработанность персонажей. Например, когда беда случилась с Добби из «Гарри Поттера», мне хотелось плакать. Тут же персонажи не раскрыты, хотя хронометража в три часа более чем достаточно. Я не сопереживал ни главным героям, ни второстепенным персонажам. В их эмоции я не поверил. И за проработанность ставлю 4.





Ожидания от фильма оправдались примерно на 50%. Пересматривать его мне не хочется, да и после фильма нечего обсудить, кроме красивой графики. Средняя оценка от меня – 5.5. Оценка в 8 баллов на Кинопоиске, как по мне, крайне завышена и поставлена только потому, что это легендарный Кэмерон. Ну а по факту ничего особенного.

Графика: 10

Сюжет: 3

Проработанность: 4

Ожидание: 5

Средняя оценка: 5.5

Читайте также:

Почему Burger King не заплатил Disney ни цента за логотип Микки