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15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились

27.01.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кулинария – это искусство, но не всем дано его постичь. И только смелые находят в себе силы научиться кулинарному мастерству. А тех, кто не обладает навыками готовки, часто постигают неудачи. Главное – относиться к ним с юмором. Представляем вам 15 забавных кулинарных фейлов. Приятного аппетита (но это не точно)!

Куркума + лапша = адская паста

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
AnaBabyGoth

Чизкейк, нам очень жаль.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
reddit.com

Ожидание против суровой реальности.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
HomewardPrefect65

Это должен был быть торт.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
_Erindera_

Это не тот скрэмбл, на который они рассчитывали.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
IronTemplar26

Миссия провалена.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
I-Dont-Care1324

Напоминает место преступления.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
reddit.com

История одного забытого тоста.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
potatojuice32

Попытка сделать кекс в чашке оказалась неудачной.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
Shadowblade6709

Блюдо, угнетающее одним своим видом.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
AzraelAAOD

Угадайте, что это.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
PositivelyHopefull

Это что угодно, но только не пирог.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
zanexex

Такому соусу песто не место в пасте.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
rvp0209

Тот, кто сделал это, никогда не видел пиццы.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
Pbfman

Кажется, в это печенье забыли добавить муку.

15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились
lagreciacamacho

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Кулинария – это искусство, но не всем дано его постичь. И только смелые находят в себе силы научиться кулинарному мастерству. А тех, кто не обладает навыками...
 
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