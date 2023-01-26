15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились

Источник материала: Flytothesky

Кулинария – это искусство, но не всем дано его постичь. И только смелые находят в себе силы научиться кулинарному мастерству. А тех, кто не обладает навыками готовки, часто постигают неудачи. Главное – относиться к ним с юмором. Представляем вам 15 забавных кулинарных фейлов. Приятного аппетита (но это не точно)!

Куркума + лапша = адская паста





Чизкейк, нам очень жаль.





Ожидание против суровой реальности.





Это должен был быть торт.





Это не тот скрэмбл, на который они рассчитывали.





Миссия провалена.





Напоминает место преступления.





История одного забытого тоста.





Попытка сделать кекс в чашке оказалась неудачной.





Блюдо, угнетающее одним своим видом.





Угадайте, что это.





Это что угодно, но только не пирог.





Такому соусу песто не место в пасте.





Тот, кто сделал это, никогда не видел пиццы.





Кажется, в это печенье забыли добавить муку.





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