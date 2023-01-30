ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты

30.01.2023 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

У каждого из нас есть представление о том, каким должен быть дом нашей мечты. Для кого-то идеал – крошечный домик посреди леса. А кто-то грезит о роскошном пентхаусе. А может, лучший вариант – это дом на дереве? Посмотрите на дома, которые мы нашли на просторах интернета. Среди них точно найдется тот, который завоюет ваше сердечко.

Пряничный домик.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
rockystl

Домик из Шира.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
elisem0rg

Во власти плюща.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
cumacevikphoto

Зимняя сказка.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
j.diegoph

Очень изящно.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
rockystl

Вау, сумасшедший цвет!

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
ManiaforBeatles

В него невозможно не влюбиться.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
KahlumG

Представитель готики.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
cumacevikphoto

Крошечный каменный домишко.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
BoinkChoink

Сбежать в лес и остаться там навсегда.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
peegirlgetsthebelt / glampinghub.com

Вот бы заглянуть внутрь.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
cumacevikphoto

Идеальное место для жизни найдено.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
sacrecoeur1206

Очень милое место.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
happiness_behind_the_lens

Заглянули бы на огонек?

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
Dipyobread / materiis.com

Розовая мечта.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
karmagheden / imgur.com

Ведьмин домик на дереве.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
Westshreds

Представьте, как выходите из дома и чувствуете запах после дождя.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
AwkwardMethod / AwkwardMethod

Сказочная хижина.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
ADarkcid

Причудливо, но уютно.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
whatstacydid

Место, от которого веет уединением и спокойствием.

20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты
jameslloydcole

Читайте также:
20 потрясающе красивых мест и архитектурных чудес планеты

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждого из нас есть представление о том, каким должен быть дом нашей мечты. Для кого-то идеал – крошечный домик посреди леса. А кто-то грезит о роскошном пентхаусе....
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп
  • 20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты 17:40, Flytothesky
  • Все новости

Свежие газеты

29.01.2023
Mir24.TV Belarus
30.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика