20 очаровательных домиков, где хочется спрятаться от городской суеты

Источник материала: Flytothesky

У каждого из нас есть представление о том, каким должен быть дом нашей мечты. Для кого-то идеал – крошечный домик посреди леса. А кто-то грезит о роскошном пентхаусе. А может, лучший вариант – это дом на дереве? Посмотрите на дома, которые мы нашли на просторах интернета. Среди них точно найдется тот, который завоюет ваше сердечко.

Пряничный домик.





Домик из Шира.





Во власти плюща.





Зимняя сказка.





Очень изящно.





Вау, сумасшедший цвет!





В него невозможно не влюбиться.





Представитель готики.





Крошечный каменный домишко.





Сбежать в лес и остаться там навсегда.





Вот бы заглянуть внутрь.





Идеальное место для жизни найдено.





Очень милое место.





Заглянули бы на огонек?





Розовая мечта.





Ведьмин домик на дереве.





Представьте, как выходите из дома и чувствуете запах после дождя.





Сказочная хижина.





Причудливо, но уютно.





Место, от которого веет уединением и спокойствием.





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