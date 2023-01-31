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25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации

31.01.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Висеть на карнизе почти без усилий, балансировать на маленьком столбике или делать сальто в воздухе – на это способны только кошки. Но почему и как они ломают все законы физики? Оказывается, эти пушистые комочки умеют делать невероятные акробатические трюки. Посмотрите, насколько ловкими и в то же время нелепыми могут быть наши хвостатые.

Что может быть удобнее?

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
caroliner416

Паркурщик.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
Azsnee09

По стойке смирно.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
ThatOneQuirkyBoi

Кот-канатоходец.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
imgur.com

Не нам, людям, понимать кошачьи повадки.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
ClashIdeas

Пассажир летающей тарелки.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
godofleet

Что здесь происходит?

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
Tbonsai

Заезд на невидимом велосипеде.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
IM-WANT-MEMES

«Я обязательно выберусь из этой дыры!»

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
meowed

«Эти люди думают, что могут оставить меня здесь!»

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
mistysmysteriousworld

Удачное место для отдыха.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
iikagenniotonashikukirareyagare

Кот Шредингера.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
@BegarthIlustra

Кот-мим.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
bigfatgato

Очень грациозно.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
purecatszone

«Я отказываюсь подчиняться гравитации».

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
imgur.com

Кот просто сидит на стене.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
Denso95

Вы только посмотрите на эту скучающую мордашку!

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
cookie.co.fosters

Лестницу построили не под тем углом.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
floofsfurever

А спать нужно вот так.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
ChronosGodzilla

Преодолевая полосу препятствий.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
astro_the_ragdoll

«Впустите меня!»

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
threekitties.inthecity

Попытка побега №156.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
olive.the.dark.emperor

Спайдеркэт.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
ginny_flora_cookie_bff

За секунду до полета.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
kittyandcallie

Обезьяна в теле кошки.

25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации
scattercat_saffy

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Висеть на карнизе почти без усилий, балансировать на маленьком столбике или делать сальто в воздухе – на это способны только кошки. Но почему и как они ломают все...
 
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