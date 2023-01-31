25 доказательств того, что кошки могут бросить вызов гравитации

Источник материала: Flytothesky

Висеть на карнизе почти без усилий, балансировать на маленьком столбике или делать сальто в воздухе – на это способны только кошки. Но почему и как они ломают все законы физики? Оказывается, эти пушистые комочки умеют делать невероятные акробатические трюки. Посмотрите, насколько ловкими и в то же время нелепыми могут быть наши хвостатые.

Что может быть удобнее?





Паркурщик.





По стойке смирно.





Кот-канатоходец.





Не нам, людям, понимать кошачьи повадки.





Пассажир летающей тарелки.





Что здесь происходит?





Заезд на невидимом велосипеде.





«Я обязательно выберусь из этой дыры!»





«Эти люди думают, что могут оставить меня здесь!»





Удачное место для отдыха.





Кот Шредингера.





Кот-мим.





Очень грациозно.





«Я отказываюсь подчиняться гравитации».





Кот просто сидит на стене.





Вы только посмотрите на эту скучающую мордашку!





Лестницу построили не под тем углом.





А спать нужно вот так.





Преодолевая полосу препятствий.





«Впустите меня!»





Попытка побега №156.





Спайдеркэт.





За секунду до полета.





Обезьяна в теле кошки.





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