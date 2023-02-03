ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда

03.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Многие из нас живут в постоянной суете и нуждаются во времени, когда могут побыть наедине с собой и привести в порядок мысли. Как хорошо было бы в такой момент сбежать куда-то, где тебя не найдут и не потревожат. Например, в домик своей мечты, прямо как один из тех, которые мы вам сейчас покажем.

Прямиком из сказки.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
karmagheden

Идеальное место, чтобы побыть наедине с собой.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
cumacevikphoto

Это потрясающе!

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
AwkwardMethod / AwkwardMethod

Вдали ото всех.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
60sAframe / whitebirchloft

Уютно на 10 из 10.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
AwkwardMethod / AwkwardMethod

Деревенский домик.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
TheGuvnor247

На этом фото идеально все.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
NewlandsRound

Каменная хижина.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
reddit.com / captur3d.io

Какая красота!

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
angrybaker

Одна только крыша сразу же притягивает взгляд.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
thetravelbook

Волшебство.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
silveryspoons

Утопающий в цветах.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
notjustapilot

Вот бы заглянуть туда на минутку.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
aGreenPlum

Аккуратный сельский домик.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
cumacevikphoto

И еще одно жилище из книги сказок.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
cumacevikphoto

Хотели бы здесь поселиться?

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
ManiaforBeatles

Здесь определенно живет какой-то сказочный персонаж.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
widepine

Дом, где можно спрятаться от осени.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
silveryspoons

Тихий дом среди деревьев.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
Soft_Cancel

Что-то на сказочном.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
silveryspoons

Дом, от которого веет уютом.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
FiguringItOut—

Фиолетовая мечта.

22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
cilantrosue

Смотрите также:
16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие из нас живут в постоянной суете и нуждаются во времени, когда могут побыть наедине с собой и привести в порядок мысли. Как хорошо было бы в такой момент...
 
Новости дня
Новости
 
Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

02.02.2023
Mir24.TV Belarus
03.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика