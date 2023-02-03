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22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда
03.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие из нас живут в постоянной суете и нуждаются во времени, когда могут побыть наедине с собой и привести в порядок мысли. Как хорошо было бы в такой момент сбежать куда-то, где тебя не найдут и не потревожат. Например, в домик своей мечты, прямо как один из тех, которые мы вам сейчас покажем.
Прямиком из сказки.
Идеальное место, чтобы побыть наедине с собой.
Это потрясающе!
Вдали ото всех.
Уютно на 10 из 10.
Деревенский домик.
На этом фото идеально все.
Каменная хижина.
Какая красота!
Одна только крыша сразу же притягивает взгляд.
Волшебство.
Утопающий в цветах.
Вот бы заглянуть туда на минутку.
Аккуратный сельский домик.
И еще одно жилище из книги сказок.
Хотели бы здесь поселиться?
Здесь определенно живет какой-то сказочный персонаж.
Дом, где можно спрятаться от осени.
Тихий дом среди деревьев.
Что-то на сказочном.
Дом, от которого веет уютом.
Фиолетовая мечта.
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Многие из нас живут в постоянной суете и нуждаются во времени, когда могут побыть наедине с собой и привести в порядок мысли. Как хорошо было бы в такой момент...
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