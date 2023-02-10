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10 признаков зрелой личности – проверьте себя!
10.02.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Возраст человека ничего не говорит о его зрелости. Можно в 25 лет уметь отвечать за свои слова, активно прокачивать способности, ставить вдохновляющие цели. И в 50 лет обвинять судьбу в своей несостоятельности, находить оправдания, видеть мир в черно-белых красках. Инфантилизм – не качество характера, это образ жизни. Как понять, что вы развиваетесь в правильном направлении?
10 признаков зрелой личности – проверьте себя!
1. Реалистичное восприятие
Инфантилы смотрят на мир через призму фантазий, искажают факты в угоду своим желаниям, необъективно оценивают друзей и близких. Тогда как зрелые люди стараются называть вещи своими именами, не пытаются быть теми, кем не являются, не убегают от болезненных эмоций. Чем адекватнее оценка реальности, тем честнее человек, он трезво оценивает свои возможности и поступки.
2. Ответственность за свою жизнь
Незрелые люди во всем винят окружающих, часто надеются на чудо, что проблемы решатся сами собой, появится кто-то сильный и возьмет все в свои руки. Отсюда их желание контролировать окружающих, вечные жалобы и нытье. Зрелые люди понимают, что никто ничего им не должен, они не рассчитывают на чужую помощь, а действуют самостоятельно. Первые говорят: «почему это со мной случилось», «жизнь несправедлива», «везет другим». Вторые умеют задавать правильные вопросы: «зачем я это выбрал», «для чего общаюсь с таким человеком», «почему ничего не меняю?»
3. Широкие границы «я»
4. Высокий самоконтроль
Чем инфантильнее человек, тем сложнее ему контролировать свои желания. Нередко такие люди идут на поводу у эмоций, требуют от окружающих понимания и поддержки, срываются, если что-то идет не так, мир не оправдывает их ожиданий. Зрелые личности более гибкие и дисциплинированные, они способны довести дело до конца, вовремя промолчать, заключить мировую, приспособиться к переменам. Пока первые давят и капризничают, вторые ищут возможности.
5. Отсутствие зависимостей
6. Способность учиться
Инфанильные люди часто наступают на одни и те же грабли, не делая никаких выводов. Они знают, как правильно, любят поучать окружающих, критиковать, выносить вердикты, но сами ничего не применяют. Зрелые люди предпочитают меньше говорить и больше делать. Ошибки не выбивают их из колеи, а интегрируются в опыт, из них извлекаются уроки.
7. Положительное отношение к себе
Незрелые личности имеют массу комплексов, не любят и не принимают свое тело, бесконечно борются со своими слабостями. Нетерпимость к себе порождает нетерпимость к окружающим, озлобленное отношение к чужим недостаткам, конфликтность в отношениях. Зрелые личности тоже видят свои сильные и слабые стороны, но не зацикливаются на негативе. Они с улыбкой смотрят в будущее и в комфортном режиме прокачивают себя, стремятся к адекватным идеалам (без крайностей и кумиров).
8. Чувство юмора
9. Благодарность
Инфантилы не замечают красоты этого мира, принимают поддержку и любовь как данность, обесценивают все хорошее, что происходит в их жизни. Зрелые люди знают цену дружбе, любви, деньгам, хорошему здоровью и не забывают давать обратную связь, не только потреблять, но и самим что-то вкладывать. Умение быть благодарными – это про взаимную отдачу, способность кайфовать от процесса, а не только ждать результатов.
10. Постоянный личностный рост
А какие из перечисленных качеств вы нашли у себя, можете назвать себя зрелой личностью? Поделитесь в комментариях.
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Возраст человека ничего не говорит о его зрелости. Можно в 25 лет уметь отвечать за свои слова, активно прокачивать способности, ставить вдохновляющие цели. И в 50 лет...
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