Источник материала: Flytothesky





Возраст человека ничего не говорит о его зрелости. Можно в 25 лет уметь отвечать за свои слова, активно прокачивать способности, ставить вдохновляющие цели. И в 50 лет обвинять судьбу в своей несостоятельности, находить оправдания, видеть мир в черно-белых красках. Инфантилизм – не качество характера, это образ жизни. Как понять, что вы развиваетесь в правильном направлении?

10 признаков зрелой личности – проверьте себя!

1. Реалистичное восприятие

Инфантилы смотрят на мир через призму фантазий, искажают факты в угоду своим желаниям, необъективно оценивают друзей и близких. Тогда как зрелые люди стараются называть вещи своими именами, не пытаются быть теми, кем не являются, не убегают от болезненных эмоций. Чем адекватнее оценка реальности, тем честнее человек, он трезво оценивает свои возможности и поступки.

2. Ответственность за свою жизнь

Незрелые люди во всем винят окружающих, часто надеются на чудо, что проблемы решатся сами собой, появится кто-то сильный и возьмет все в свои руки. Отсюда их желание контролировать окружающих, вечные жалобы и нытье. Зрелые люди понимают, что никто ничего им не должен, они не рассчитывают на чужую помощь, а действуют самостоятельно. Первые говорят: «почему это со мной случилось», «жизнь несправедлива», «везет другим». Вторые умеют задавать правильные вопросы: «зачем я это выбрал», «для чего общаюсь с таким человеком», «почему ничего не меняю?»

3. Широкие границы «я»





Что отличает зрелого человека от инфантила? Умение принимать мир во всем его многообразии, видеть полутона, а не делить все на черное и белое. Зрелые люди не судят окружающих по внешности, религиозным убеждениям, статусу, финансовому состоянию, они руководствуются более сложными критериями. Новое не вызывает у них агрессии или внутреннего сопротивления, им нравится расширять рамки опыта, активно участвовать в трудовых и социальных отношениях, раскрывать неизвестные стороны своего «я».

4. Высокий самоконтроль

Чем инфантильнее человек, тем сложнее ему контролировать свои желания. Нередко такие люди идут на поводу у эмоций, требуют от окружающих понимания и поддержки, срываются, если что-то идет не так, мир не оправдывает их ожиданий. Зрелые личности более гибкие и дисциплинированные, они способны довести дело до конца, вовремя промолчать, заключить мировую, приспособиться к переменам. Пока первые давят и капризничают, вторые ищут возможности.

5. Отсутствие зависимостей





Чем больше у человека слабостей и вредных привычек, которые поглощают его личность, влияют на поведение, тем очевиднее, что вы имеете дело с инфантилом. Алкоголизм, шополголизм, трудоголизм, расстройства пищевого поведения, сексуальная или любовная зависимости возникают не на пустом месте, это способ психики расслабиться, что-то компенсировать, снизить тревогу. Зрелая личность не убегает от проблем, но решает их по-взрослому, лицом к лицу.

6. Способность учиться

Инфанильные люди часто наступают на одни и те же грабли, не делая никаких выводов. Они знают, как правильно, любят поучать окружающих, критиковать, выносить вердикты, но сами ничего не применяют. Зрелые люди предпочитают меньше говорить и больше делать. Ошибки не выбивают их из колеи, а интегрируются в опыт, из них извлекаются уроки.

7. Положительное отношение к себе

Незрелые личности имеют массу комплексов, не любят и не принимают свое тело, бесконечно борются со своими слабостями. Нетерпимость к себе порождает нетерпимость к окружающим, озлобленное отношение к чужим недостаткам, конфликтность в отношениях. Зрелые личности тоже видят свои сильные и слабые стороны, но не зацикливаются на негативе. Они с улыбкой смотрят в будущее и в комфортном режиме прокачивают себя, стремятся к адекватным идеалам (без крайностей и кумиров).

8. Чувство юмора



Зрелые люди способны смеяться над собой, они не воспринимают мир слишком серьезно, легче относятся к трудностям и абсурдным ситуациям. Юмор помогает им быть проще, налаживать контакты с внешним миром, снижает напряжение, которого и так достаточно. А еще это качество указывает на высокий интеллект и способность к рефлексии, умение смотреть на себя со стороны.

9. Благодарность

Инфантилы не замечают красоты этого мира, принимают поддержку и любовь как данность, обесценивают все хорошее, что происходит в их жизни. Зрелые люди знают цену дружбе, любви, деньгам, хорошему здоровью и не забывают давать обратную связь, не только потреблять, но и самим что-то вкладывать. Умение быть благодарными – это про взаимную отдачу, способность кайфовать от процесса, а не только ждать результатов.

10. Постоянный личностный рост



Иметь все, ничего для этого не делая – незрелое желание, которое выдает внутренний инфантилизм. Люди с такой установкой часто говорят: «Как сбросить 30 кг за неделю?» «Хочу выучить английский без труда и усилий». «Вот бы получить миллион просто так!» Они завидуют достижениям окружающих, не понимая, сколько те трудились ради такого результата. Зрелая личность знает: деньги, уважение и талант – продукт серьезной работы и внутреннего роста, ничто с неба не падает, нужно прикладывать усилия.

А какие из перечисленных качеств вы нашли у себя, можете назвать себя зрелой личностью? Поделитесь в комментариях.

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