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20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
21.02.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В мире сотни и тысячи мостов, и многие из них – это не просто красивые сооружения, а места с очень богатой историей. Кто знает, свидетелями каких эпохальных событий они стали. Давайте посмотрим на самые неповторимые мосты, находящиеся в разных уголках планеты. Их словно нашли на страницах книг и перенесли в реальность.
Ракотцбрюке, Германия.
Виадук Гленфиннан, Шотландия.
Бастайский мост (Баштайбрюке), Германия.
Мост Шахара, Йемен.
Мост Эрмитаж, Шотландия.
Мост Лэшань, Китай.
Мост в никуда, Новая Зеландия.
Чертов мост, Германия.
Мост Бусянь, Китай.
Мост Клидония, Греция.
Мост Меси, Албания.
Понте-деи-Салти, Швейцария.
Мост царицы Тамары, Грузия.
Понте-да-Мизарела, Португалия.
Стерлингский мост, Шотландия.
Мост на тропе Мюллерталь, Люксембург.
Двойной мост, Турция.
Мост через каньон Кепрюлю, Турция.
Римский мост в Илидже, Босния и Герцеговина.
Мост Айра Форс, Англия.
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В мире сотни и тысячи мостов, и многие из них – это не просто красивые сооружения, а места с очень богатой историей. Кто знает, свидетелями каких эпохальных событий...
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