20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок

Источник материала: Flytothesky

В мире сотни и тысячи мостов, и многие из них – это не просто красивые сооружения, а места с очень богатой историей. Кто знает, свидетелями каких эпохальных событий они стали. Давайте посмотрим на самые неповторимые мосты, находящиеся в разных уголках планеты. Их словно нашли на страницах книг и перенесли в реальность.

Ракотцбрюке, Германия.





Виадук Гленфиннан, Шотландия.





Бастайский мост (Баштайбрюке), Германия.





Мост Шахара, Йемен.





Мост Эрмитаж, Шотландия.





Мост Лэшань, Китай.





Мост в никуда, Новая Зеландия.





Чертов мост, Германия.





Мост Бусянь, Китай.





Мост Клидония, Греция.





Мост Меси, Албания.





Понте-деи-Салти, Швейцария.





Мост царицы Тамары, Грузия.





Понте-да-Мизарела, Португалия.





Стерлингский мост, Шотландия.





Мост на тропе Мюллерталь, Люксембург.





Двойной мост, Турция.





Мост через каньон Кепрюлю, Турция.





Римский мост в Илидже, Босния и Герцеговина.





Мост Айра Форс, Англия.





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