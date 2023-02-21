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20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок

21.02.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В мире сотни и тысячи мостов, и многие из них – это не просто красивые сооружения, а места с очень богатой историей. Кто знает, свидетелями каких эпохальных событий они стали. Давайте посмотрим на самые неповторимые мосты, находящиеся в разных уголках планеты. Их словно нашли на страницах книг и перенесли в реальность.

Ракотцбрюке, Германия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Frank Wittig

Виадук Гленфиннан, Шотландия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
96tommy

Бастайский мост (Баштайбрюке), Германия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Bernd Thaller

Мост Шахара, Йемен.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Bernard Gagnon

Мост Эрмитаж, Шотландия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Mike Pennington

Мост Лэшань, Китай.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
HeikeBasu

Мост в никуда, Новая Зеландия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Joerg Mueller

Чертов мост, Германия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Tsungam

Мост Бусянь, Китай.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Joe

Мост Клидония, Греция.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Christaras A

Мост Меси, Албания.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Diego Delso

Понте-деи-Салти, Швейцария.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Glcastellanos99

Мост царицы Тамары, Грузия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Paata Vardanashvili

Понте-да-Мизарела, Португалия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Joseolgon

Стерлингский мост, Шотландия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Annboeva

Мост на тропе Мюллерталь, Люксембург.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Cayambe

Двойной мост, Турция.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Abdurrahmançetin

Мост через каньон Кепрюлю, Турция.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Ahmet Colakoglu

Римский мост в Илидже, Босния и Герцеговина.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
Pudelek (Marcin Szala)

Мост Айра Форс, Англия.

20 красивейших мостов, которые будто вышли из книги сказок
John H Darch

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В мире сотни и тысячи мостов, и многие из них – это не просто красивые сооружения, а места с очень богатой историей. Кто знает, свидетелями каких эпохальных событий...
 
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