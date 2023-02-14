С чем никогда не смирятся знаки зодиака

Источник материала: Flytothesky

В жизни каждого из нас есть определенные принципы, нарушить которые мы не согласимся ни за какие коврижки. И, что примечательно, обладатели разных знаков зодиака имеют свои законы, смириться с нарушением которых они вряд ли когда-нибудь смогут.





Овен: подавление

Всякий раз, когда вы пытаетесь убедить Овна в его неправоте, вы автоматически записываете себя в список его злейших врагов. Овен никогда не сможет смириться с тем, что глава не он, а, например, вы. Овен – авторитет для себя и таким же желает оставаться для других.

Телец: безденежье

Этот ценитель драгоценных побрякушек и заморских курортов точно не сможет смириться с жизнью от зарплаты до зарплаты. Тельцу важно чувствовать себя комфортно и находиться в перманентном изобилии. На меньшее он ни за что не согласится.

Близнецы: рутина

Однообразная жизнь без новых знаний и общения, в понимании Близнецов, это сущий ад. Поскольку представители этого знака зодиака невероятно общительны и любознательны, им предельно важно постоянно находиться в движении и менять картину перед глазами. Однообразная жизнь в четырех стенах – их самый страшный сон.

Рак: отсутствие своего угла

Каждый Рак без исключения, каким бы социальным он ни был, мечтает, чтобы в его жизни было уютное гнездышко, в которое он всегда сможет вернуться, где можно согреться и передохнуть от шума внешнего мира. Лишая Рака дома, ему словно обрезают крылья, без которых уже не хочется и не можется лететь к своим целям.





Лев: унижение

Хотите увидеть Льва в ярости? Скажите ему прилюдно, что он неудачник. И это будет самая большая ошибка в вашей жизни. Лев невероятно дорожит своей репутацией, для него нет ничего хуже, чем быть оскорбленным на глазах у широкой публики.

Дева: лень

Эта патологическая работяга на дух не переносит тунеядцев и разгильдяев. Смириться с тем, что ее близкий человек пролеживает жизнь на диване, она вряд ли сможет. Вдобавок еще и отправит в его адрес порцию «мотивирующих» комплиментов.

Весы: одиночество

Счастье, когда тебя окружает большой круг близких людей, полностью разделяющих твои интересы. Об этом мечтает каждый представитель знака зодиака Весы. Разве можно смириться с тем, что тебе элементарно не с кем обсудить события прошедшего дня?

Скорпион: предательство

В случае со Скорпионом можно даже не сомневаться в том, что, оказавшись жертвой предательства, он навсегда вычеркнет из своей жизни человека, посмевшего ранить его ранимую душу. И хорошо, если обидчику удастся избежать мести, что, к слову, бывает крайне редко.





Стрелец: бездействие

Являясь человеком необычайно активным, Стрелец уж точно не сможет смириться с любыми правилами, ограничивающими его передвижение. Ему крайне важно постоянно находиться в центре событий и расширять свои границы во всем, чего бы они ни касались.

Козерог: отсутствие цели

Главная жизненная цель любого Козерога – это не переставать покорять новые вершины и постоянно двигаться вперед. Если в его жизни случаются периоды безработицы, он именует их периодами безликого существования.

Водолей: свобода

Пожалуй, не существует в мире более независимого и свободолюбивого человека, чем Водолей. Представитель этого знака никогда не смирится с контролем над собой. Он сразу же пресекает любые попытки взять над ним шефство и указывать ему, как правильно жить.

Рыбы: жизнь без мечты

В принципе все существование Рыб склоняется к фантазиям и мечтам о светлом будущем. Рыбы никогда не перестанут верить в чудеса и вряд ли смогут долго находиться рядом с человеком, который не разделяет их интересов.

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