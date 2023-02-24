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Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
25.02.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Французский и графический дизайнер
В 70-х годах Фамагуста была основным туристическим центром на Кипре.
Но в 1974 один из его кварталов – Вароша – погрузился в молчание.
После вторжения турецкой армии население в спешке покинуло этот элитный район.
Он был обнесен забором, а позже превратился в разграбленный город-призрак с пунктами наблюдения по периметру.
Люди оставили внутри домов и отелей все свои вещи и мебель.
Многим казалось, что они вернутся домой спустя несколько дней. Но в итоге город опустел на целых 46 лет.
Долгие годы Вароша оставалась закрытой для посещений.
За это время город превратился в руины.
Здания обветшали и начали разрушаться, металлические конструкции насквозь проржавели.
Природа начала отвоевывать территорию: квартал утонул в деревьях и диких кустарниках.
Лишь в 2020 году президент Турции решил открыть часть Вароши и начать процесс восстановления города.
Но квартал до сих пор выглядит словно из романа-антиутопии.
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Французский и графический дизайнер Дмитрий Буррио всегда интересовался историей и архитектурой. На своих снимках он часто запечатлевает призрачную красоту...
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