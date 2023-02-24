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Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа

25.02.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Французский и графический дизайнер Дмитрий Буррио всегда интересовался историей и архитектурой. На своих снимках он часто запечатлевает призрачную красоту заброшенных мест. Одной из таких локаций стал квартал города Фамагуста под названием Вароша.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

В 70-х годах Фамагуста была основным туристическим центром на Кипре.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Но в 1974 один из его кварталов – Вароша – погрузился в молчание.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

После вторжения турецкой армии население в спешке покинуло этот элитный район.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Он был обнесен забором, а позже превратился в разграбленный город-призрак с пунктами наблюдения по периметру.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Люди оставили внутри домов и отелей все свои вещи и мебель.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Многим казалось, что они вернутся домой спустя несколько дней. Но в итоге город опустел на целых 46 лет.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Долгие годы Вароша оставалась закрытой для посещений.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

За это время город превратился в руины.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Здания обветшали и начали разрушаться, металлические конструкции насквозь проржавели.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Природа начала отвоевывать территорию: квартал утонул в деревьях и диких кустарниках.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Лишь в 2020 году президент Турции решил открыть часть Вароши и начать процесс восстановления города.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff
Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

Но квартал до сих пор выглядит словно из романа-антиутопии.

Жуткая красота города-призрака на снимках французского фотографа
jahzdesignoff

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Французский и графический дизайнер Дмитрий Буррио всегда интересовался историей и архитектурой. На своих снимках он часто запечатлевает призрачную красоту...
 
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