22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах

Источник материала: Flytothesky

Бывало ли такое, что вы просто шли по улице и замечали нечто настолько прекрасное в обычной луже или отражении витрины, что не могли не остановиться и не рассмотреть это? А ведь вещи, окружающие нас каждый день, могут по-настоящему удивлять. И мы никогда не знаем, где может прятаться случайное произведение искусства.

Почему не размешанная краска похожа на какого-то мультяшного героя?





Кто-то случайно ударился креслом о стену и создал заснеженный город.





Ливень создал акварельный рисунок на лобовом стекле авто.





Вы только посмотрите на отражение заката в этом разбитом зеркале!





Тень от двух разных деревьев.





Треснувшее стекло выглядит как картина Ван Гога.





Забавно, что коррозия на водопроводном кране очень напоминает карту.





Нет, это не фильм о постапокалипсисе. Это реальные последствия торнадо.





Отверстие в стене выглядит как картина, висящая на ней.





Пень, который случайно превратился в макет города будущего.





Это не вы смотрите на лес, а он смотрит на вас.





Всего лишь сосулька в виде колибри.





Это не пыль в бокале, а целая Вселенная.





Плесень на стенке шкафа создала причудливый узор.





Совпадение? Не думаем.





Эта разбитая стеклянная дверь выглядит как пазл на 2000 деталей.





С последним глотком кофе получилась картина зимнего леса.





Пиксельное искусство.





Ржавчина, напоминающая ядерный гриб.





Расплавленный знак выхода похож на одно из произведений Дали.





Разбитый экран телевизора выглядит как нечто космическое.





В чашке со временем образовался графический узор.





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