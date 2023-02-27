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22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
27.02.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Бывало ли такое, что вы просто шли по улице и замечали нечто настолько прекрасное в обычной луже или отражении витрины, что не могли не остановиться и не рассмотреть это? А ведь вещи, окружающие нас каждый день, могут по-настоящему удивлять. И мы никогда не знаем, где может прятаться случайное произведение искусства.
Почему не размешанная краска похожа на какого-то мультяшного героя?
Кто-то случайно ударился креслом о стену и создал заснеженный город.
Ливень создал акварельный рисунок на лобовом стекле авто.
Вы только посмотрите на отражение заката в этом разбитом зеркале!
Тень от двух разных деревьев.
Треснувшее стекло выглядит как картина Ван Гога.
Забавно, что коррозия на водопроводном кране очень напоминает карту.
Нет, это не фильм о постапокалипсисе. Это реальные последствия торнадо.
Отверстие в стене выглядит как картина, висящая на ней.
Пень, который случайно превратился в макет города будущего.
Это не вы смотрите на лес, а он смотрит на вас.
Всего лишь сосулька в виде колибри.
Это не пыль в бокале, а целая Вселенная.
Плесень на стенке шкафа создала причудливый узор.
Совпадение? Не думаем.
Эта разбитая стеклянная дверь выглядит как пазл на 2000 деталей.
С последним глотком кофе получилась картина зимнего леса.
Пиксельное искусство.
Ржавчина, напоминающая ядерный гриб.
Расплавленный знак выхода похож на одно из произведений Дали.
Разбитый экран телевизора выглядит как нечто космическое.
В чашке со временем образовался графический узор.
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Бывало ли такое, что вы просто шли по улице и замечали нечто настолько прекрасное в обычной луже или отражении витрины, что не могли не остановиться и не...
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