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22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах

27.02.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Бывало ли такое, что вы просто шли по улице и замечали нечто настолько прекрасное в обычной луже или отражении витрины, что не могли не остановиться и не рассмотреть это? А ведь вещи, окружающие нас каждый день, могут по-настоящему удивлять. И мы никогда не знаем, где может прятаться случайное произведение искусства.

Почему не размешанная краска похожа на какого-то мультяшного героя?

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
MWM2

Кто-то случайно ударился креслом о стену и создал заснеженный город.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
bonerificnoodles

Ливень создал акварельный рисунок на лобовом стекле авто.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
anthson

Вы только посмотрите на отражение заката в этом разбитом зеркале!

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
sivribiber

Тень от двух разных деревьев.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
UnholyFire23

Треснувшее стекло выглядит как картина Ван Гога.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
mcprogrammer

Забавно, что коррозия на водопроводном кране очень напоминает карту.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
Luke-Skywalk

Нет, это не фильм о постапокалипсисе. Это реальные последствия торнадо.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
TehBamski

Отверстие в стене выглядит как картина, висящая на ней.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
JSaltyRae

Пень, который случайно превратился в макет города будущего.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
Schodog

Это не вы смотрите на лес, а он смотрит на вас.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
M-Saga

Всего лишь сосулька в виде колибри.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
imgur.com

Это не пыль в бокале, а целая Вселенная.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
anthson

Плесень на стенке шкафа создала причудливый узор.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
abu_tva

Совпадение? Не думаем.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
waffelman1

Эта разбитая стеклянная дверь выглядит как пазл на 2000 деталей.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
littlepetrabbits25

С последним глотком кофе получилась картина зимнего леса.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
jazzpenis

Пиксельное искусство.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
mixedmale

Ржавчина, напоминающая ядерный гриб.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
Successful_Fennel502

Расплавленный знак выхода похож на одно из произведений Дали.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
EvilChannel

Разбитый экран телевизора выглядит как нечто космическое.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
WickedGangBelow

В чашке со временем образовался графический узор.

22 раза, когда люди находили прекрасное в самых неожиданных вещах
HideABear

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Бывало ли такое, что вы просто шли по улице и замечали нечто настолько прекрасное в обычной луже или отражении витрины, что не могли не остановиться и не...
 
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