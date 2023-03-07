Как распознать волка в овечьей шкуре? 10 типов манипуляторов, с которыми лучше не связываться

Источник материала: Flytothesky





Откровенных лицемеров видно сразу. Но что делать, когда на пути попадаются настоящие профессионалы? Существуют типы манипуляторов, поведение которых обществом поощряется. Сложно не любить трудоголика-перфекциониста, гения с трудной судьбой или спасателя, повернутого на помощи окружающим. А ведь все эти люди могут навредить куда больше откровенных злодеев. Давайте разбираться, чем опасны скрытые манипуляторы и как вовремя вывести их на чистую воду.

1. Мистер чувствительность

Производят впечатление людей с тонкой душевной организацией, кажутся глубокими, неравнодушными собеседниками. При дальнейшем сближении вылезает чрезмерная обидчивость, привычка перекручивать факты, воспринимать все на свой счет. Могут томно вздыхать, давить на жалость, требовать к себе особого отношения. Корни подобного поведения – нехватка родительского внимания. Это классические жертвы, которые недополучили любви и теперь требуют этого от других, винят всех в своих страданиях, мстят за несчастливое детство. Помните, вы не должны угадывать их желания, как бы сильно вы ни старались, вам не исправить чужих ошибок.

2. Принцесса на горошине

Людей этого типа трудно не заметить – знают себе цену, умеют держаться на публике, добиваются желаемого самыми изощренными способами. В какой-то момент вы ловите себя на том, что без конца угадываете их «хочу», входите в положение, заботитесь в ущерб собственным интересам. Принцессы капризны, не привыкли самостоятельно решать свои проблемы. Хотят, чтобы все с ними носились, оберегали от большого и опасного мира, выполняли родительскую функцию. В отношениях с принцессами не ждите уважения и равноправия, только приказы и манипуляции, истерики и капризы. Готовы быть нянькой – дерзайте, но лучше предоставьте охрану принцессы родителям-драконам.

3. Пустозвон

Манипуляторы этого типа фонтанируют сверхприбыльными идеями, проектами и планами на десять лет вперед, могут хвастаться несуществующими подвигами, чужими достижениями. Это пустышки, которые ищут внимания и обожания со стороны женщин и зевак. Почему они опасны? Потому что пытаются реализовать мечты чужими руками, перекладывая на других всю грязную работу, приписывая себе не свои заслуги. Имеют двойной профит: если получится – будут в дамках, нет – обвинят других. Не умеют нести ответственность, держать слово, доводить начатое до конца. Избегают трудностей и критики, создают мыльный пузырь, который лопнет, утащив всех за собой.

4. Псевдосвятоша





Люди этого толка раскрываются в культуре политкорректности. Это те самые борцы с несправедливостью, которые ратуют за «святую мораль» и обличают всех, кто не вписывается в шаблоны нормальности. Не любят, когда кому-то хорошо, если кто-то открыто проявляет свои слабости, наслаждается удовольствиями. Втайне завидуют счастливчикам и сами хотят того же, имеют много скелетов в шкафу, которые тщательно скрывают от окружающих. Их истинное лицо выдает пренебрежительное отношение к людям ниже по статусу, отсутствие эмпатии, категоричные убеждения. Корни такого поведения – избыточные наказания ребенка за стремление к праздному образу жизни. Им приходилось подавлять свои желания, чтобы быть принятыми и любимыми в семье.

5. Спасатель

Разве может человек, готовый снять с себя последнюю рубашку, быть манипулятором? Еще как. Люди типа спасателей только кажутся совершенством, потому что берут на себя решение всех проблем, активно помогают, заботятся о чужом комфорте и безопасности. Не расслабляйтесь. Только вы захотите проявить немного самостоятельности, забудете сказать десять тысяч спасибо – спасатель превратится в фурию. Их способ жизни – это попытка удержать власть, чувствовать себя нужными и важными, контролировать окружающих. Не умеют жить для себя, поэтому вмешиваются в судьбы других, дают непрошенные советы, не слышат ваших истинных желаний. Попробуйте им отказать – и вас раздавят чувством вины, навесят клеймо «бесчувственного тирана».

6. Борец с авторитетами

Как его распознать? Такие манипуляторы любят бунтовать против системы, активно обличают власть, ратуют за высокие моральные принципы, вдохновляют людей свергать навязанные идеалы. Если копнуть глубже, окажется, что движут борцами не искренние порывы, а жажда власти, подростковые иллюзии, склочный характер. Борцы не терпят критики в свой адрес, ощущают себя выше «серой массы». Им не нравится работать на чужих условиях, это скандалисты и критиканы, которые застряли в пубертатном возрасте. Когда-то в прошлом один из родителей глубоко их разочаровал, теперь не верят никому (особенно людям, наделенным властью), мстят, пытаются показать себя лучше, чем есть на самом деле. Рядом с ними придется играть по их правилам и поддерживать любые инициативы, бунтарю нужны обожатели, а не личности.

7. Ходячая катастрофа

С самого начала вас подкупит обаяние этого человека, большое количество веселых историй из жизни, остроумные шутки, пока вас не впутают в передрягу. Люди этого типа не вылезают из неприятностей, с ними постоянно что-то случается, их активно приходится спасать. За одним несчастьем приходит другое, при этом «ходячие катастрофы» даже не пытаются менять свое поведение – они лезут на рожон, скандалят, устраивают потасовки. Страдая, такие люди чувствуют себя живыми, получают внимание друзей, поддержку, вовлеченность. Пока они на дне, с ними все носятся и сдувают пылинки, можно топить проблемы в алкоголе, быть в эпицентре событий. Только зачем окружающим нужен такой геморрой?

8. Обаятельный лжец





При знакомстве с этим типом легко растаять – вежливые, обходительные, неконфликтные ребята, которые всегда уступают, с улыбкой поддерживают любую инициативу, умеют делать комплименты. Только потом оказывается, что безобидный «обаяшка» некрасиво обсуждал вас с коллегами, подставил перед начальником, присвоил себе ваши заслуги или разрушил проект, над которым вы трудились полгода. Отлично владеют приемами пассивной агрессии, часто саботируют приказы, «забывают» о данных обещаниях, виртуозно меняют маски, подстраиваясь под новых людей. Когда-то им пришлось играть, чтобы защититься от требовательных родителей, выжить в нездоровой семейной атмосфере. Теперь под ударом все, кто встанет у них на пути.

9. Тревожный перфекционист

Сильная сторона этого типа – умение работать без отдыха и выходных, нацеленность на идеальное выполнение проекта, впечатляющая трудоспособность. Обратная сторона медали – быстро выгорают, отравляют атмосферу в коллективе своими требованиями и тревогами, в статусе начальников срываются на подчиненных, не слышат коллектив, не способны делегировать задачи. Почему относятся к токсичным манипуляторам? Потому что стремятся к власти, хотят удерживать контроль над окружающими, чтобы удовлетворить свое эго. Собственные амбиции им важнее интересов команды, никому не доверяют, в ошибках обвиняют других, после недолгого успеха приходят к полному фиаско.

10. Секс-охотник

Манипуляторы этого склада всюду видят сексуальные подтексты, используя секс как возможность самоутвердиться, получить власть. На руководящих должностях смешивают работу и удовольствие, выдают бонусы через постель. Известны скандальными романами, чем старше становятся, тем активнее охотятся на молодых, чтобы почесать свое ЧСВ. Зацикленность на сексе связана с травмами прошлого, в детстве могли подвергаться домогательствам со стороны родителей или других значимых взрослых, что сформировало у них извращенные представления об отношениях, которые они не способны рассматривать в отрыве от секса. Когда чувствуют свою непривлекательность, сексуальную несостоятельность – впадают в депрессию, становятся гневливыми и неуправляемыми тиранами. Стоит ли говорить, что от таких типов лучше держаться подальше?

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