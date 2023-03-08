ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

08.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Еда – это целая вселенная. А прием пищи уже давно превратился из обычной потребности в целый ритуал. Мы собрали 15 фактов, которые заставят вас посмотреть на продукты питания и кулинарию по-новому.

Сок лимона или лайма за 15 минут может «сварить» креветки. Они потвердеют и станут розовыми, как если бы их термически обработали.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Сорт риса Calrose носит такое название, потому как выращивается в Калифорнии.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Печенье Oreo стало копией печенья Hydrox, которое на самом деле появилось раньше. Название Oreo до сих пор считают неким троллингом. Oreo – это род растения семейства лавровых. А ведь именно лавровый венок изображен на упаковках печенья Hydrox.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Бренд Palmolive, известный производством мыла, буквально был назван в честь двух масел, которые использовались для изготовления их мыла: пальмового и оливкового.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Истинной страной происхождения круассана является Австрия, поскольку первая булочка появилась на свет благодаря одному венскому пекарю. Так что круассаны – это венская выпечка, а не французская!

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Яблоня, выращенная из семян яблока, не будет давать плоды того сорта, из которого она появилась. Такая яблоня будет давать уже другие плоды. Единственный способ получить желаемый сорт – привить нужную ветку к стволу другой яблони.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Искусственный банановый ароматизатор десятилетиями использовали в Штатах до того момента, как многие американцы попробовали настоящие бананы.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

В популярном мумбайском блюде «Бомбейская утка» на самом деле нет утки. Оно приготовлено из рыбы бомбиль, обжаренной до хрустящей корочки.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Английское название оранжевого плода «orange» пришло к нам раньше, чем оранжевый цвет.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Кешью – это вовсе не орех. Это часть плода, которая растет из нижней части яблоковидного плода кешью, который также съедобен.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Изначально, в 17 веке, кетчуп был китайским соусом на основе рыбного рассола. В 18 веке из него сделали соус уже на основе грибов. И только в 19 веке он стал томатным. Полностью избавиться от «рыбного происхождения» кетчупу удалось только к 1850 году, когда в него перестали добавлять анчоусы.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

В 1877 году молочная промышленность США требовала запретить окрашивать маргарин в цвет сливочного масла, поэтому в некоторых штатах его красили в розовый, чтобы отличать от натурального масла.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

По легенде пицца «Маргарита» была придумана и названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской, а ее ингредиенты напоминали цвета итальянского флага.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Пока вы едите ананас, ананас ест вас. Дело в том, что свежий ананас содержит фермент, который расщепляет животные белки. Если приготовить куриный салат со свежим ананасом и оставить его в холодильнике, курица станет мучнистой.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Вот почему помидоры, посыпанные солью, кажутся вкуснее: они от природы богаты глутаматом, который вступает в реакцию с солью и образует глутамат натрия.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Читайте также:
15 раз, когда попытки сотворить кулинарный шедевр с треском провалились

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еда – это целая вселенная. А прием пищи уже давно превратился из обычной потребности в целый ритуал. Мы собрали 15 фактов, которые заставят вас посмотреть на...
 
Новости дня
Новости
 
Как распознать волка в овечьей шкуре? 10 типов манипуляторов, с которыми лучше не связываться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

07.03.2023
Mir24.TV Belarus
08.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика