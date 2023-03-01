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18 любопытных находок, обнаруженных в лесу

01.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Покрытые мхом реликвии, забытые или брошенные вещи, причудливые фигуры, созданные самой природой… в лесу так много всего загадочного!
Давайте вместе исследуем лес и посмотрим на эти странные и необычные находки, которые люди запечатлели, гуляя среди зарослей.

Очевидно, это портал.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
Horrorshow13

Что-то на милом.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
reddit.com

Заброшенный особняк как из фильма ужасов.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
13×37

Вау!

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
brentenross

Лесной монстр следит за тобой.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
Glit-toris

Время спасать Камелот.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
CodeNameScythey

Природа – законодатель мод.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
Neolism

Это сложно объяснить.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
MyDougs

Крутая находка – заброшенный железнодорожный тоннель.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
reddit.com

Чей-то замок, который лучше обойти стороной.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
reddit.com

Остерегайтесь зомби в лесу!

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
quadriplegicswimteam

Маска, ты?

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
itsdrummerjake

Жутковато.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
domestica

Запасной вход в Министерство магии.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
DavidGreenComic

Прогуливаться по лесу в жаркий день и найти это – большая удача.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
StickySticks

У кого-то явно были большие планы.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
umiz

Крематорий посреди необитаемого острова…

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
jonny_five

Пес нашел тайник Багса Банни.

18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
cavkie

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Покрытые мхом реликвии, забытые или брошенные вещи, причудливые фигуры, созданные самой природой… в лесу так много всего загадочного! Давайте вместе исследуем...
 
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