18 любопытных находок, обнаруженных в лесу

Источник материала: Flytothesky

Покрытые мхом реликвии, забытые или брошенные вещи, причудливые фигуры, созданные самой природой… в лесу так много всего загадочного!

Давайте вместе исследуем лес и посмотрим на эти странные и необычные находки, которые люди запечатлели, гуляя среди зарослей.

Очевидно, это портал.





Что-то на милом.





Заброшенный особняк как из фильма ужасов.





Вау!





Лесной монстр следит за тобой.





Время спасать Камелот.





Природа – законодатель мод.





Это сложно объяснить.





Крутая находка – заброшенный железнодорожный тоннель.





Чей-то замок, который лучше обойти стороной.





Остерегайтесь зомби в лесу!





Маска, ты?





Жутковато.





Запасной вход в Министерство магии.





Прогуливаться по лесу в жаркий день и найти это – большая удача.





У кого-то явно были большие планы.





Крематорий посреди необитаемого острова…





Пес нашел тайник Багса Банни.





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