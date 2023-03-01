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18 любопытных находок, обнаруженных в лесу
01.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Покрытые мхом реликвии, забытые или брошенные вещи, причудливые фигуры, созданные самой природой… в лесу так много всего загадочного!
Очевидно, это портал.
Что-то на милом.
Заброшенный особняк как из фильма ужасов.
Вау!
Лесной монстр следит за тобой.
Время спасать Камелот.
Природа – законодатель мод.
Это сложно объяснить.
Крутая находка – заброшенный железнодорожный тоннель.
Чей-то замок, который лучше обойти стороной.
Остерегайтесь зомби в лесу!
Маска, ты?
Жутковато.
Запасной вход в Министерство магии.
Прогуливаться по лесу в жаркий день и найти это – большая удача.
У кого-то явно были большие планы.
Крематорий посреди необитаемого острова…
Пес нашел тайник Багса Банни.
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Покрытые мхом реликвии, забытые или брошенные вещи, причудливые фигуры, созданные самой природой… в лесу так много всего загадочного! Давайте вместе исследуем...
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