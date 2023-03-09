|
Почему в Сингапуре запретили длинные волосы
09.03.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В 60-х годах в мире случился бум хиппи. Эти длинноволосые ребята вовсю отрицали рамки и навязанную обществом мораль. Властям, разумеется, это не нравилось, и они хотели вернуть разбушевавшихся молодых людей в рамки.
В Сингапуре, например, к этому вопросу подошли креативно. В 60-х годах правительство просто запретило носить мужчинам длинные волосы. Если не подчиняешься указу – держи штраф. Разумеется, все скатилось в банальную дискриминацию.
В госучреждениях длинноволосых мужчин обслуживали в последнюю очередь. Иностранцам предлагали или покинуть страну, или сесть в кресло парикмахера. Дошло до смешного. В стране планировался концерт Led Zeppelin. А этих рокеров не то что к парикмахеру, их в душ не загонишь. Так вот концерт пришлось отменить – члены группы отказались стричься.
Запрет на длинные волосы в Сингапуре сняли только в 1990-х годах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 60-х годах в мире случился бум хиппи. Эти длинноволосые ребята вовсю отрицали рамки и навязанную обществом мораль. Властям, разумеется, это не нравилось, и они...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)