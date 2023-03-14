17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые

Источник материала: Flytothesky

Время беспощадно. Оно может превратить в пыль что-угодно. Но, приложив достаточно усилий и потратив немного времени, старым вещам можно вернуть былую славу. Не верите, что это возможно? Тогда взгляните, какими предметы были ДО и какими стали ПОСЛЕ реставрации. Возможно, эти примеры вдохновят вас сделать что-то своими руками.

Этим туфлям явно не хватало хорошей полировки и покраски.





Какой красивый паркет скрывался под слоем пыли!





Вот это преображение!





Еще одна впечатляющая работа.





Детские книги обрели новую жизнь.





Восстановленный гольф-кар 1955 года.





Винтажное кресло стало как новенькое.





Вы только посмотрите на этот сейф!





Немного усилий – и сундук заиграл новыми красками.





Антикварная мантия преобразилась как по волшебству.





Оказывается, под слоем пыли пряталась изящная люстра.





Кемпер спасен!





На блошином рынке можно найти настоящие ценности.





Кто-то мастерски вернул к жизни эту пару ботинок.





Ваааау!





Реставрация винтажного радио.





Невероятное до/после.





Не верится, что этот кухонный миксер был найден в комиссионном магазине в таком состоянии.





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