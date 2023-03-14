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17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые

14.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Время беспощадно. Оно может превратить в пыль что-угодно. Но, приложив достаточно усилий и потратив немного времени, старым вещам можно вернуть былую славу. Не верите, что это возможно? Тогда взгляните, какими предметы были ДО и какими стали ПОСЛЕ реставрации. Возможно, эти примеры вдохновят вас сделать что-то своими руками.

Этим туфлям явно не хватало хорошей полировки и покраски.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
zwxe

Какой красивый паркет скрывался под слоем пыли!

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
Fallinator95

Вот это преображение!

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
finallygotmymustang

Еще одна впечатляющая работа.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
TheOneThatGotBanned

Детские книги обрели новую жизнь.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
waanix

Восстановленный гольф-кар 1955 года.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
camperjohn64

Винтажное кресло стало как новенькое.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
rk5n

Вы только посмотрите на этот сейф!

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
WarrenCluck

Немного усилий – и сундук заиграл новыми красками.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
welker4mvp

Антикварная мантия преобразилась как по волшебству.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
Kin Furniture Co.

Оказывается, под слоем пыли пряталась изящная люстра.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
reggit99

Кемпер спасен!

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
ranbn8

На блошином рынке можно найти настоящие ценности.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
tpstephens92

Кто-то мастерски вернул к жизни эту пару ботинок.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
jacobmay63

Ваааау!

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
Henness0666

Реставрация винтажного радио.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
bapzranigan

Невероятное до/после.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
WaywardTrailers

Не верится, что этот кухонный миксер был найден в комиссионном магазине в таком состоянии.

17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
Benzona

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Время беспощадно. Оно может превратить в пыль что-угодно. Но, приложив достаточно усилий и потратив немного времени, старым вещам можно вернуть былую славу. Не...
 
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