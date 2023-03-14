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17 вещей, которые после восстановления выглядят как новые
14.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Время беспощадно. Оно может превратить в пыль что-угодно. Но, приложив достаточно усилий и потратив немного времени, старым вещам можно вернуть былую славу. Не верите, что это возможно? Тогда взгляните, какими предметы были ДО и какими стали ПОСЛЕ реставрации. Возможно, эти примеры вдохновят вас сделать что-то своими руками.
Этим туфлям явно не хватало хорошей полировки и покраски.
Какой красивый паркет скрывался под слоем пыли!
Вот это преображение!
Еще одна впечатляющая работа.
Детские книги обрели новую жизнь.
Восстановленный гольф-кар 1955 года.
Винтажное кресло стало как новенькое.
Вы только посмотрите на этот сейф!
Немного усилий – и сундук заиграл новыми красками.
Антикварная мантия преобразилась как по волшебству.
Оказывается, под слоем пыли пряталась изящная люстра.
Кемпер спасен!
На блошином рынке можно найти настоящие ценности.
Кто-то мастерски вернул к жизни эту пару ботинок.
Ваааау!
Реставрация винтажного радио.
Невероятное до/после.
Не верится, что этот кухонный миксер был найден в комиссионном магазине в таком состоянии.
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Время беспощадно. Оно может превратить в пыль что-угодно. Но, приложив достаточно усилий и потратив немного времени, старым вещам можно вернуть былую славу. Не...
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