17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые

Источник материала: Flytothesky

Первые шаги, первое слово, первая улыбка или первое катание на велосипеде – родители всегда стараются запечатлеть все, что их малыши делают впервые. Но дети не единственные милые создания, чьи реакции на что-то новое могут растопить наши сердечки. Любимые питомцы могут быть не менее забавными и очаровательными. Смотрите сами.

Пес впервые играет в снегу.





Вот какие эмоции может вызвать первая прогулка по заднему двору.





Когда впервые чихнул в присутствии своего питомца.





Пес впервые оказался на переднем сиденье, и ему очень понравился кондиционер.





Кошка впервые увидела нового парня хозяйки.





Первая встреча котенка с солнцем.





Котята впервые играют на улице.





Он еще никогда не видел никогда в шляпе.





Котенок первый раз видит, как зажигается новогодняя елка.





Это его первая в жизни кучка листьев.





Взволнован своим первым восхождением.





Щенок впервые прогуливается на лодке.





Кот, который никогда раньше не бывал на улице.





Это его первый раз на пляже.





Первые эмоции от первой игры в снегу.





Первая процедура стрижки когтей.





Пес впервые оказался на траволаторе.





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