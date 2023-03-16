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17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые

16.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Первые шаги, первое слово, первая улыбка или первое катание на велосипеде – родители всегда стараются запечатлеть все, что их малыши делают впервые. Но дети не единственные милые создания, чьи реакции на что-то новое могут растопить наши сердечки. Любимые питомцы могут быть не менее забавными и очаровательными. Смотрите сами.

Пес впервые играет в снегу.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
malpup

Вот какие эмоции может вызвать первая прогулка по заднему двору.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
neptunesmoon

Когда впервые чихнул в присутствии своего питомца.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
reddit.com

Пес впервые оказался на переднем сиденье, и ему очень понравился кондиционер.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
OneTrueHutch

Кошка впервые увидела нового парня хозяйки.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
spara07

Первая встреча котенка с солнцем.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
Sava333

Котята впервые играют на улице.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
Frewiee

Он еще никогда не видел никогда в шляпе.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
izakabala

Котенок первый раз видит, как зажигается новогодняя елка.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
TechnoTyrannosaurus

Это его первая в жизни кучка листьев.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
Rabidschnautzu

Взволнован своим первым восхождением.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
vpdots

Щенок впервые прогуливается на лодке.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
xsparr0w

Кот, который никогда раньше не бывал на улице.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
kinzygrace

Это его первый раз на пляже.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
Buzu1313

Первые эмоции от первой игры в снегу.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
NDB05_

Первая процедура стрижки когтей.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
@CatdoctorU

Пес впервые оказался на траволаторе.

17 забавных реакций домашних животных на то, что они видят или пробуют впервые
MerakiSphere

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Первые шаги, первое слово, первая улыбка или первое катание на велосипеде – родители всегда стараются запечатлеть все, что их малыши делают впервые. Но дети не...
 
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