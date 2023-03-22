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Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi

22.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi
Raymond Burrage

Если бы вы жили в 90-х годах на Филиппинах и работали на местном заводе Pepsi, то на ваши глаза наворачивались бы слезы от числа 349.

Все дело в том, что в 1992 году компания Pepsi решила обогнать Coca-Cola в продажах. В ход пошла самая простая акция, где нужно было находить под крышками числа. И каждую неделю в прямом эфире объявлялся победитель. Призовой фонд доходил до миллиона песо. Для сравнения, на Филиппинах это где-то 600 средних зарплат.

Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi
Quỳnh Lê Mạnh

Акция стала невероятно популярной, и доля рынка Pepsi значительно выросла. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока по телевизору не объявили очередного победителя. По плану деньги должны были забрать два призера, у которых под крышкой нашлось число 349. Но нюанс заключался в том, что на заводе Pepsi произошел сбой – и вместо двух таких крышек было напечатано аж 600 тысяч!

Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi
Nik A.

В итоге люди бросились получать деньги, но им отказали. Победителям предложили компенсацию в 500 песо вместо миллиона. И тут начались протесты, забрасывание камнями завода и машин Pepsi, а еще полное игнорирование продукции компании. Закончилось все многократным ростом продаж напитка Coca-Cola. А филиппинцы до сих пор ненавидят Pepsi.

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Если бы вы жили в 90-х годах на Филиппинах и работали на местном заводе Pepsi, то на ваши глаза наворачивались бы слезы от числа 349. Все дело в том, что в 1992 году компания...
 
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