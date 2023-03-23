24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды

Источник материала: Flytothesky

В попытке все упростить наш мозг часто генерирует странные образы. Сегодняшняя подборка как раз об этом. Посмотрите, как фотографии объединили в себе элементы юмора и оптической иллюзии. Это совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Да, это все лишь столб деревянного забора, сфотографированный сверху.





Черная кошка выглядит как идеальная тень белой кошки.





Желтая плесень на камне похожа на «Звездную ночь» Ван Гога.





Почему паутина в инее так похожа на салфетку, связанную крючком?





Эти снежные ели с огоньками так сильно похожи на запуск ракет.





Луна или Сатурн? Все дело в облаке, которое пересекает луну.





Кошке пришла в голову гениальная идея.





Облака на закате – это лава.





Птенец в виде шишки. Фантастический камуфляж, созданный природой!





Если вы думаете, что это картина, то это вид из окна.





Миска с мукой.





Это не просто покрывало, это снежное покрывало.





Самая красивая лужа, которую вы видели.





Еще одна картина из окна.





Гигантские кубики LEGO.





Эта печка вам ничего не напоминает? Например, голову с острова Пасхи.





Эти рисовые поля сверху выглядят как витражи.





Гитары внутри похожи на роскошные апартаменты.





Стена из окон? А где остальная часть здания?





Крошечные сорняки смахивают на оазис в пустыне.





Не облака, а вторжение НЛО.





Nimbus 2000.





Жаль, что это всего лишь пена для автомойки, а не сверкающий закат.





Лед, похожий на скотч, приклеенный на крышу амбара.





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