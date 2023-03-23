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24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды

23.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В попытке все упростить наш мозг часто генерирует странные образы. Сегодняшняя подборка как раз об этом. Посмотрите, как фотографии объединили в себе элементы юмора и оптической иллюзии. Это совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Да, это все лишь столб деревянного забора, сфотографированный сверху.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
PorkfatWilly

Черная кошка выглядит как идеальная тень белой кошки.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
JoshuaForLong

Желтая плесень на камне похожа на «Звездную ночь» Ван Гога.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Nikoolisphotography

Почему паутина в инее так похожа на салфетку, связанную крючком?

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Jose Zarate

Эти снежные ели с огоньками так сильно похожи на запуск ракет.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
reddit.com

Луна или Сатурн? Все дело в облаке, которое пересекает луну.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
francisco_sojuel

Кошке пришла в голову гениальная идея.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
lucyvlt

Облака на закате – это лава.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
nprovince101

Птенец в виде шишки. Фантастический камуфляж, созданный природой!

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
thebigleobowski

Если вы думаете, что это картина, то это вид из окна.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
this_is_a_good_sign

Миска с мукой.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Humphrey07

Это не просто покрывало, это снежное покрывало.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
DaturaMuril

Самая красивая лужа, которую вы видели.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Your_Future_Attorney

Еще одна картина из окна.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
_newphonewhodis

Гигантские кубики LEGO.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Thetrg

Эта печка вам ничего не напоминает? Например, голову с острова Пасхи.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
hjeldepetter6

Эти рисовые поля сверху выглядят как витражи.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
airpixels

Гитары внутри похожи на роскошные апартаменты.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
lamehorseguitars

Стена из окон? А где остальная часть здания?

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
JelaniKazu

Крошечные сорняки смахивают на оазис в пустыне.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
HiddenDongo

Не облака, а вторжение НЛО.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
YoyoColo

Nimbus 2000.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Bcnlvr1125

Жаль, что это всего лишь пена для автомойки, а не сверкающий закат.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
reddit.com

Лед, похожий на скотч, приклеенный на крышу амбара.

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды
Tterrajsiwel

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В попытке все упростить наш мозг часто генерирует странные образы. Сегодняшняя подборка как раз об этом. Посмотрите, как фотографии объединили в себе элементы...
 
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