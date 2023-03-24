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17 неуклюжих собак, при виде которых невозможно сдержать улыбку
24.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Собаки – одни из самых преданных, игривых и милых созданий на планете. А еще они часто удивляют своей неуклюжестью и смешными выходками. В такие моменты невозможно не улыбаться – это вам докажет любой, даже любитель кошек:) Спорим, что глядя на эти фото вы тоже не сможете сдержать улыбку?
Когда ты не знаешь, что делать, но хочешь помочь.
Достаточно ли я хорош собой?
Когда хорошо обучил своего человека.
Комфорт на 10 из 10.
Когда клянешься, что не рылся в шкафу, но улики говорят об обратном.
Эрл собирается подать жалобу.
Улыбнись, я снимаю!
Собака, которая забывает вести себя, как собака.
Отныне я Рудольф – красноносый северный олень.
Протягивает лапу помощи.
Когда надоело быть псом и хочешь стать лягушкой.
Застукали на месте преступления.
Когда все это закончится?
Большое количество вопросов.
Вызывает подозрения.
Что ждет меня в реальном мире?
Приз за самую лучезарную улыбку.
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Собаки – одни из самых преданных, игривых и милых созданий на планете. А еще они часто удивляют своей неуклюжестью и смешными выходками. В такие моменты невозможно...
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