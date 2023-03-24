17 неуклюжих собак, при виде которых невозможно сдержать улыбку

Источник материала: Flytothesky

Собаки – одни из самых преданных, игривых и милых созданий на планете. А еще они часто удивляют своей неуклюжестью и смешными выходками. В такие моменты невозможно не улыбаться – это вам докажет любой, даже любитель кошек:) Спорим, что глядя на эти фото вы тоже не сможете сдержать улыбку?

Когда ты не знаешь, что делать, но хочешь помочь.





Достаточно ли я хорош собой?





Когда хорошо обучил своего человека.





Комфорт на 10 из 10.





Когда клянешься, что не рылся в шкафу, но улики говорят об обратном.





Эрл собирается подать жалобу.





Улыбнись, я снимаю!





Собака, которая забывает вести себя, как собака.





Отныне я Рудольф – красноносый северный олень.





Протягивает лапу помощи.





Когда надоело быть псом и хочешь стать лягушкой.





Застукали на месте преступления.





Когда все это закончится?





Большое количество вопросов.





Вызывает подозрения.





Что ждет меня в реальном мире?





Приз за самую лучезарную улыбку.





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