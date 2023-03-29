17 примеров трогательной дружбы домашних животных

Источник материала: Flytothesky

Почему-то нам кажется, что животные могут быть верными друзьями только с представителями своего вида или с нами, людьми. Но оказывается, что мы сильно заблуждаемся. Иногда между животными возникает очень сильная связь И это еще раз доказывает, что братья наши меньшие умеют принимать различия друг друга. Посмотрите на эту добрую и трогательную дружбу – разве это не прекрасно?

Это так мило.





Бесценно иметь того, кто рядом, когда тебе плохо.





Дружеские обнимашки.





Такие разные, но такие близкие.





Не разлей вода.





Кажется, они счастливы.





Дружба – это весело проводить время.





…или бездельничать вместе.





Они нашли друг друга.





Какие милые!





История одного пса и хорька.





Что может быть лучше объятий?





Семейное фото.





Тепло и уютно.





Пес оберегает свою кроху.





Неожиданная дружба.





Дружба – это перенимать повадки друг друга.





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