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17 примеров трогательной дружбы домашних животных
29.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Почему-то нам кажется, что животные могут быть верными друзьями только с представителями своего вида или с нами, людьми. Но оказывается, что мы сильно заблуждаемся. Иногда между животными возникает очень сильная связь И это еще раз доказывает, что братья наши меньшие умеют принимать различия друг друга. Посмотрите на эту добрую и трогательную дружбу – разве это не прекрасно?
Это так мило.
Бесценно иметь того, кто рядом, когда тебе плохо.
Дружеские обнимашки.
Такие разные, но такие близкие.
Не разлей вода.
Кажется, они счастливы.
Дружба – это весело проводить время.
…или бездельничать вместе.
Они нашли друг друга.
Какие милые!
История одного пса и хорька.
Что может быть лучше объятий?
Семейное фото.
Тепло и уютно.
Пес оберегает свою кроху.
Неожиданная дружба.
Дружба – это перенимать повадки друг друга.
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Почему-то нам кажется, что животные могут быть верными друзьями только с представителями своего вида или с нами, людьми. Но оказывается, что мы сильно заблуждаемся....
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