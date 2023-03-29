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17 примеров трогательной дружбы домашних животных

29.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Почему-то нам кажется, что животные могут быть верными друзьями только с представителями своего вида или с нами, людьми. Но оказывается, что мы сильно заблуждаемся. Иногда между животными возникает очень сильная связь И это еще раз доказывает, что братья наши меньшие умеют принимать различия друг друга. Посмотрите на эту добрую и трогательную дружбу – разве это не прекрасно?

Это так мило.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
ladkim

Бесценно иметь того, кто рядом, когда тебе плохо.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
kelldog24

Дружеские обнимашки.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
Evelyn Fernandez

Такие разные, но такие близкие.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
Vincent_Penning

Не разлей вода.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
texasfawnandfriends

Кажется, они счастливы.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
reddit.com

Дружба – это весело проводить время.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
Lets_Earn26

…или бездельничать вместе.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
lnfinity

Они нашли друг друга.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
lnfinity

Какие милые!

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
kawauso_sakura

История одного пса и хорька.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
mowglimatherstherealslimslinky

Что может быть лучше объятий?

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
thehimalayanviews

Семейное фото.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
pritidope

Тепло и уютно.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
_bajablast

Пес оберегает свою кроху.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
anneofalltrades

Неожиданная дружба.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
Quisssa

Дружба – это перенимать повадки друг друга.

17 примеров трогательной дружбы домашних животных
DiabeticCarin

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Почему-то нам кажется, что животные могут быть верными друзьями только с представителями своего вида или с нами, людьми. Но оказывается, что мы сильно заблуждаемся....
 
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