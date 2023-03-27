15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье

Источник материала: Flytothesky

Дом – это не просто место для ночевки и хранения личных вещей. Представляя свой дом, вы наверняка сразу думаете об особой атмосфере уюта и комфорта, об интерьере, который отражает вашу личность, интересы и увлечения. Но по всему миру разбросаны и такие дома, при одном виде которых можно здорово удивиться. Они необычные, уникальные, экстравагантные и просто неземные. Смотрите сами.

Эко-бамбуковый дом на Бали, Индонезия.





Из этого дома открываются удивительные виды на фьорды Норвегии.





Хотели бы пожить в ветряной мельнице на Азорских островах?





Жизнь в уединенном дирижабле в Шотландии – что может быть прекраснее?





«We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine…», Новая Зеландия.





Что-то абсолютно невероятное найдено в Техасе, США.





Невидимый дом в Калифорнии.





Домик хоббита в Словении.





Жизнь в пещере вышла на новый уровень. Юта, США.





Вот такой деревянный дом можно увидеть в Швеции.





Почему бы не сделать дом из лодки?





Футуристический дом в виде летающей тарелки, Великобритания.





Бамбуковый домик на Бали.





Хотели бы заночевать в такой капсуле для экстремалов? Если да, тогда добро пожаловать в Перу!





Глэмпинг с видом на океан на Филиппинах.





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