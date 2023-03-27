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15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
27.03.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Дом – это не просто место для ночевки и хранения личных вещей. Представляя свой дом, вы наверняка сразу думаете об особой атмосфере уюта и комфорта, об интерьере, который отражает вашу личность, интересы и увлечения. Но по всему миру разбросаны и такие дома, при одном виде которых можно здорово удивиться. Они необычные, уникальные, экстравагантные и просто неземные. Смотрите сами.
Эко-бамбуковый дом на Бали, Индонезия.
Из этого дома открываются удивительные виды на фьорды Норвегии.
Хотели бы пожить в ветряной мельнице на Азорских островах?
Жизнь в уединенном дирижабле в Шотландии – что может быть прекраснее?
«We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine…», Новая Зеландия.
Что-то абсолютно невероятное найдено в Техасе, США.
Невидимый дом в Калифорнии.
Домик хоббита в Словении.
Жизнь в пещере вышла на новый уровень. Юта, США.
Вот такой деревянный дом можно увидеть в Швеции.
Почему бы не сделать дом из лодки?
Футуристический дом в виде летающей тарелки, Великобритания.
Бамбуковый домик на Бали.
Хотели бы заночевать в такой капсуле для экстремалов? Если да, тогда добро пожаловать в Перу!
Глэмпинг с видом на океан на Филиппинах.
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Дом – это не просто место для ночевки и хранения личных вещей. Представляя свой дом, вы наверняка сразу думаете об особой атмосфере уюта и комфорта, об интерьере,...
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