ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье

27.03.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Дом – это не просто место для ночевки и хранения личных вещей. Представляя свой дом, вы наверняка сразу думаете об особой атмосфере уюта и комфорта, об интерьере, который отражает вашу личность, интересы и увлечения. Но по всему миру разбросаны и такие дома, при одном виде которых можно здорово удивиться. Они необычные, уникальные, экстравагантные и просто неземные. Смотрите сами.

Эко-бамбуковый дом на Бали, Индонезия.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Из этого дома открываются удивительные виды на фьорды Норвегии.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Хотели бы пожить в ветряной мельнице на Азорских островах?

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Жизнь в уединенном дирижабле в Шотландии – что может быть прекраснее?

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

«We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine…», Новая Зеландия.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Что-то абсолютно невероятное найдено в Техасе, США.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Невидимый дом в Калифорнии.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Домик хоббита в Словении.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Жизнь в пещере вышла на новый уровень. Юта, США.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Вот такой деревянный дом можно увидеть в Швеции.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Почему бы не сделать дом из лодки?

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Футуристический дом в виде летающей тарелки, Великобритания.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Бамбуковый домик на Бали.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Хотели бы заночевать в такой капсуле для экстремалов? Если да, тогда добро пожаловать в Перу!

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Глэмпинг с видом на океан на Филиппинах.

15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье
airbnb.com

Читайте также:
22 дома мечты, где хочется поселиться и остаться навсегда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом – это не просто место для ночевки и хранения личных вещей. Представляя свой дом, вы наверняка сразу думаете об особой атмосфере уюта и комфорта, об интерьере,...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп
  • 15 экстравагантных домов, которые изменят ваше представление о жилье 14:00, Flytothesky
  • Все новости

Свежие газеты

26.03.2023
Mir24.TV Belarus
27.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика