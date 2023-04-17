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Зачем в Kinder шоколаде экскременты насекомых

17.04.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вокруг Kinder шоколада разразился настоящий скандал в соцсетях. Блогеры обнаружили, что в составе шоколада содержится шеллак, или по-простому экскременты насекомых. Но давайте разберемся.

Шеллак выделяется самками насекомых-червецов, которых можно встретить на деревьях в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Самки поглощают сок дерева, а затем выделяют его в переваренном виде. После этого субстанцию сушат, химически обрабатывают и плавят.

Зачем в Kinder шоколаде экскременты насекомых

Зачем в Kinder шоколаде экскременты насекомых

Шеллак часто используется в кондитерской индустрии, а еще в лаках, шампунях, туши и многом другом. С составе его можно найти по обозначению Е904. Им покрывают конфеты, леденцы, жевательные резинки для улучшения внешнего вида изделий и чтобы частицы не слипались между собой. Шеллаком еще часто натирают фрукты для придания им блеска.

Зачем в Kinder шоколаде экскременты насекомых

Зачем в Kinder шоколаде экскременты насекомых

А в шоколад экскременты насекомых добавляют, чтобы плитка меньше реагировала на изменения температуры и дольше сохраняла товарный вид.

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Вокруг Kinder шоколада разразился настоящий скандал в соцсетях. Блогеры обнаружили, что в составе шоколада содержится шеллак, или по-простому экскременты насекомых....
 
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