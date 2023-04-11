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Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол

11.04.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кажется, кошек сложно чем-то удивить, особенно активностями. Ведь любимой игрушкой многих пушистиков служит фантик, привязанный ниткой к обычной ручке. Но думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы подарить котику бильярдный стол? Если нет, то мы советуем всерьез об этом задуматься.

Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com

Производитель зоотоваров Vetreska создал набор игрушек под названием Meownooker. Это уникальный миниатюрный бильярдный столик, разработанный специально для кошек.

Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com
Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com

В набор входят кии с привязанными к ним игрушками, чтобы хозяева пушистиков тоже могли принять участие в веселье. А также войлочные копии бильярдных шаров, наполненные кошачьей мятой.

Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com
Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com
Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com

Сам стол может служить уютной лежанкой. Так что, если котенок захочет вздремнуть, он может растянуться на мягком фетровом полотне.

Специально для кошек создали миниатюрный бильярдный стол
vetreskanyc.com

А ножки стола обмотаны конопляной веревкой, из которой делают когтеточки. Так что эта игрушка не только красивая и необычная, но и функциональная.

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Кажется, кошек сложно чем-то удивить, особенно активностями. Ведь любимой игрушкой многих пушистиков служит фантик, привязанный ниткой к обычной ручке. Но думали...
 
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