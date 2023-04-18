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Зачем компания замаскировала свои велосипеды под телевизоры
18.04.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Голландская компания VanMoof производила электровелосипеды и продавала их через интернет на рынке США. Продажи шли хорошо, за исключением одного момента. Грузчики в логистических компаниях часто повреждали велосипеды просто потому, что «ну а что, это же велосипед, а не телевизор».
Больше 25% велосипедов доставлялись покупателям с дефектами. Тогда ребята из VanMoof начали думать, что же такое сделать, чтобы грузчики относились к товару с уважением. И додумались до самого простого, но гениального решения.
Раз велосипед по габаритам похож на телевизор, почему бы не изображать его на коробке. Благодаря такой маскировке количество дефектов при погрузке снизилось с 25 до 5%, а идея ушла в народ и многие велобренды ее подхватили.
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Голландская компания VanMoof производила электровелосипеды и продавала их через интернет на рынке США. Продажи шли хорошо, за исключением одного момента. Грузчики в...
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