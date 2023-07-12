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Очередное противостояние Pepsi и Coca-Cola

12.07.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Pepsi довольно часто жестко использует известные бренды в своих рекламных кампаниях. Что на этот раз?

Очередное противостояние Pepsi и Coca-Cola

Вы наверняка знаете, что многие сети фастфуда сотрудничают с Coca-Cola. Ребята из Pepsi решили сделать масштабный плевок в сторону конкурентов. Они выкатили на улицу фургон с выдвижной рекламой и надписью «Еда вкуснее с Pepsi».

Фургончик подъезжал к ресторанам и привлекал внимание прохожих. В итоге бренд получил волну вирусных роликов в соцсетях за смелую идею. Интересно, будет ли ответка от Coca-Cola?

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Pepsi довольно часто жестко использует известные бренды в своих рекламных кампаниях. Что на этот раз? Вы наверняка знаете, что многие сети фастфуда сотрудничают с...
 
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