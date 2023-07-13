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3 страшных животных, которые когда-то существовали на нашей планете
13.07.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверное, хорошо, что они вымерли…
Так выглядит титанобоа – гигантская змея, которая будто бы вышла из какого-то фильма ужасов. Титанобоа обитала на территории современной Колумбии около 60 млн лет назад. Она могла достигать 13 метров в длину и весить больше тонны.
А это Pulmonoscorpius. Огромный скорпион существовал во времена раннего каменноугольного периода примерно 336 млн лет назад. В длину мог достигать 70 сантиметров. Он похож на помесь паука и сороконожки, только со всеми характеристиками скорпиона.
И, наконец, гигантопитек – самый крупный из когда-либо существовавших приматов. Этот вид вымер около 100 тысяч лет назад. Гигантопитек мог вырастать до трех метров. Но, несмотря на внушительные размеры, питались животные в основном бамбуком.
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Наверное, хорошо, что они вымерли… Так выглядит титанобоа – гигантская змея, которая будто бы вышла из какого-то фильма ужасов. Титанобоа обитала на территории...
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