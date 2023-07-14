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Самый одинокий магазин Prada

14.07.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Посмотрите на этот магазинчик Prada.
Самый одинокий магазин Prada

С виду самая обычная постройка с привычной вывеской и дорогущими, идеально расставленными вещами внутри. Вот только нюанс заключается в том, что находится он в глуши на краю дороги в 42 километрах к северу от американского города Марфа, штат Техас.

Самый одинокий магазин Prada

Самый одинокий магазин Prada

Самый одинокий магазин Prada

Но даже если вы туда приедете, то не сможете купить какую-то вещь, потому как не найдете там ни одного продавца. Посреди пустоши постройка выглядит так, будто разработчики этой реальности забыли перенести магазинчик в какой-нибудь оживленный мегаполис. Но так и было задумано двумя берлинскими художниками. Этим они хотели обратить внимание людей на быстротечность моды и потребительство. По их задумке здание должно было постепенно разрушиться и в итоге слиться с окружающим ландшафтом. Но все пошло не по плану: место стало культовым среди туристов и теперь его регулярно ремонтируют.

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Посмотрите на этот магазинчик Prada. С виду самая обычная постройка с привычной вывеской и дорогущими, идеально расставленными вещами внутри. Вот только нюанс...
 
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