Самый одинокий магазин Prada

Источник материала: Flytothesky

Посмотрите на этот магазинчик Prada.





С виду самая обычная постройка с привычной вывеской и дорогущими, идеально расставленными вещами внутри. Вот только нюанс заключается в том, что находится он в глуши на краю дороги в 42 километрах к северу от американского города Марфа, штат Техас.

Но даже если вы туда приедете, то не сможете купить какую-то вещь, потому как не найдете там ни одного продавца. Посреди пустоши постройка выглядит так, будто разработчики этой реальности забыли перенести магазинчик в какой-нибудь оживленный мегаполис. Но так и было задумано двумя берлинскими художниками. Этим они хотели обратить внимание людей на быстротечность моды и потребительство. По их задумке здание должно было постепенно разрушиться и в итоге слиться с окружающим ландшафтом. Но все пошло не по плану: место стало культовым среди туристов и теперь его регулярно ремонтируют.

Читайте также:

Очередное противостояние Pepsi и Coca-Cola