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Гениальная реклама фильма от креативщиков из Netflix
17.07.2023 10:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Креативщики из Netflix из обычной наружной рекламы постоянно создают нечто фантастическое.
Недавно они разместили постер к фильму «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Но это был не обычный постер. На нем главный герой буквально истекал потом. Такой эффект ребята создали при помощи лазеров и системы водоснабжения.
Обычные прохожие фоткались на фоне афиши и таким образом форсили фильм. Гениально!
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Креативщики из Netflix из обычной наружной рекламы постоянно создают нечто фантастическое. Недавно они разместили постер к фильму «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом в...
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