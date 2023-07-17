Гениальная реклама фильма от креативщиков из Netflix

Источник материала: Flytothesky





Креативщики из Netflix из обычной наружной рекламы постоянно создают нечто фантастическое.

Недавно они разместили постер к фильму «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Но это был не обычный постер. На нем главный герой буквально истекал потом. Такой эффект ребята создали при помощи лазеров и системы водоснабжения.

Обычные прохожие фоткались на фоне афиши и таким образом форсили фильм. Гениально!

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