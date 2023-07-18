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Спорная реклама зубной пасты из Таиланда

18.07.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Спорная реклама зубной пасты из Таиланда
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Сейчас мы расскажем вам про самую, пожалуй, спорную рекламу зубной пасты.

В ней маленькая девочка случайно выпускает воздушный шарик, а чернокожий парень вызывается ей помочь. Он карабкается на столб, забирает шарик, и в тот момент, когда он уже хочет его отдать, появляется мама девочки и с криком от него убегает. Парень в грустных чувствах идет к себе домой – и там по количеству шариков мы понимаем, что такая ситуация случается уже не в первый раз. И тут парень ложиться спать на кровать в виде… зубной щетки!

Посыл рекламы в том, что внешность может быть обманчивой, а черная зубная паста, несмотря на цвет, очень эффективна.

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Сейчас мы расскажем вам про самую, пожалуй, спорную рекламу зубной пасты. В ней маленькая девочка случайно выпускает воздушный шарик, а чернокожий парень...
 
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