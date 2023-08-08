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Как компания Kodak обанкротилась из-за одной ошибки

08.08.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Как компания Kodak обанкротилась из-за одной ошибки

Вы наверняка знаете компанию Kodak. Она была основана в 1881 году и в какой-то момент стала крупнейшим производителем фототехники в мире. Но однажды фирма совершила всего одну ошибку, которая привела ее к краху.

Это случилось в декабре 1975 года. Сотрудник компании Стивен Сассон обратился к боссам с идеей, которая, по его мнению, могла бы перевернуть мир. Это была идея создания цифрового фотоаппарата. По задумке Стивена, не нужна была никакая пленка, не нужно было ничего проявлять и печатать. Но основной доход Kodak получал как раз с продажи тех самых пленок. А тут вдруг – устройство без пленки!

Разумеется, фирма отвергла эту идею, а Стивен, недолго думая, пошел в Sony. Им идея цифрового фотоаппарата понравилась – и спустя короткое время Sony заполонили рынок такими устройствами. А боссы Kodak из-за своего нежелания понять, что мир меняется, в 2012 году подали заявление о банкротстве.

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Вы наверняка знаете компанию Kodak. Она была основана в 1881 году и в какой-то момент стала крупнейшим производителем фототехники в мире. Но однажды фирма совершила...
 
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