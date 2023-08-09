|
Спорный рекламный ролик от Xbox
10.08.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Это реальный коммерческий ролик, который крутили по телевизору. Его фишка в том, что сначала вообще непонятно, что именно рекламируется.
Сперва мы видим появление новой жизни. И на этом, честно говоря, адекватная часть ролика заканчивается. В какой-то момент все идет не по плану и ребенок вылетает прямо в окно. Так он летит себе без особых проблем, а в процессе еще и растет: от ребенка до взрослого парня и старика. Ну а в конце бедняга приземляется прямиком на кладбище. Как говорится, вся наша жизнь – это затяжной прыжок из понятного места в могилу.
Жизнь коротка, играйте больше, Xbox.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это реальный коммерческий ролик, который крутили по телевизору. Его фишка в том, что сначала вообще непонятно, что именно рекламируется. Сперва мы видим появление...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)