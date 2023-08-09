Спорный рекламный ролик от Xbox

Источник материала: Flytothesky





Это реальный коммерческий ролик, который крутили по телевизору. Его фишка в том, что сначала вообще непонятно, что именно рекламируется.

Сперва мы видим появление новой жизни. И на этом, честно говоря, адекватная часть ролика заканчивается. В какой-то момент все идет не по плану и ребенок вылетает прямо в окно. Так он летит себе без особых проблем, а в процессе еще и растет: от ребенка до взрослого парня и старика. Ну а в конце бедняга приземляется прямиком на кладбище. Как говорится, вся наша жизнь – это затяжной прыжок из понятного места в могилу.

Жизнь коротка, играйте больше, Xbox.

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