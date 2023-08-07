Как высоко можно прыгнуть на разных планетах

Источник материала: Flytothesky

Что будет, если подпрыгнуть на разных планетах? Какой высоты вы бы смогли достичь? Давайте узнаем.

На Земле человек в среднем может подпрыгнуть почти на полметра.





На Марсе и Меркурии вы смогли бы прыгнуть выше, чем на метр.

Луна, конечно, не планета, но ваш прыжок дотянул бы почти до трех метров. А это уже как этаж в многоэтажном доме.

На Плутоне вы прыгнули бы уже на три этажа в высоту.





На Миранде, спутнике Урана, вы бы легко преодолели высоту в 57 метров одним прыжком. Это как 18,5 баскетбольных колец.

На Юпитере даже самый лучший прыжок оторвал бы вас от поверхности всего на 0,17 метра. Но это газовая планета, поэтому, на самом деле вы бы просто провалились вниз и были раздавлены давлением.





Если предположить прыжок на Солнце, то расстояние от поверхности будет равняться нулю.

А если вдруг вы окажетесь на Фобосе, спутнике Марса, то не вздумайте прыгать. Потому что так вы просто улетите в открытый космос.

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