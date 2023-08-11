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Самый необычный вид спорта
11.08.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Пожалуй, самый странный вид спорта, о котором вы, скорее всего, не слышали – это сайклбол. А по-простому – футбол на велосипедах.
Наблюдая за игрой, можно подумать, что это какой-то прикол. Но люди на самом деле гоняют мяч на велосипедах и делают это довольно умело. Чаще всего играют два на два. Сложно даже представить, какая координация и баланс должны быть, чтобы суметь забить мяч в ворота, находясь на велосипеде.
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Пожалуй, самый странный вид спорта, о котором вы, скорее всего, не слышали – это сайклбол. А по-простому – футбол на велосипедах. Наблюдая за игрой, можно подумать,...
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