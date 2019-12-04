Минчане тратят на еду в 4 раза больше доходов, чем европейцы

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Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 799,8 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 755,6 рубля в месяц. Из них 1 272,1 рубля, или 72,5 %, приходится на потребительские расходы, сообщает агентство «Минск-Новости»..