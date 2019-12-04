ЕБРР выделит Беларуси 259 млн евро на ремонт мостов и трассы M3

Источник материала: Ежедневник





Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Беларуси кредит на 259 млн евро для модернизации ключевых элементов транспортной инфраструктуры, сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

"Беларусь – связующее звено между Западной Европой и Россией, Средней Азией и Китаем, Черным и Балтийским морями. Внутренняя и региональная интеграция получит мощный импульс в виде программы кредитования за счет средств ЕБРР на сумму 259 млн евро на расширение дорожной сети в Беларуси", пишет interfax.by , ссылаясь на пресс-релиз.

Пакет инвестиций включает в себя кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси в рамках реализации комплексной программы по реконструкции дорог, инициированной правительством Беларуси. Второй транш на 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3 (транспортный коридор Север-Юг), соединяющей столицу страны Минск с Витебском, четвертым по величине городом Беларуси, расположенным на северо-востоке страны. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

ЕБРР подчеркивает важность усиления локальной и региональной транспортной интеграции в результате реализации проекта на территории Беларуси, через которую проходят 2-й и 9-й международные транспортные коридоры, соединяющие страны-участницы ЕС с Россией, Средней Азией и Китаем. Они также соединяют страны Балтии с Черным морем. "Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 375 млн евро. Кредит ЕБРР будет предоставлен министерству транспорта и коммуникаций Беларуси.

В марте 2019 года ЕБРР и Минтранс Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию ряда инфраструктурных проектов в дорожной сфере. В рамках меморандума предусмотрена реализация проекта по реконструкции мостов на основных транспортных магистралях и участка автодороги М3.

В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн долларов, что является лучшим результатом за все время работы в стране.