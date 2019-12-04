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Масштабный блэкаут оставил без света 3,5 млн жителей Венесуэлы
Источник материала: СТВ
Новости Венесуэлы. Масштабный блэкаут произошёл на северо-западе Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без электричества остались свыше 3,5 миллиона человек. По предварительной информации, причиной блэкаута стал сбой в работе Национальной электрической системы страны. В восстановительных работах задействованы десятки специалистов.
Подобные случаи в Венесуэле не редкость. Самая крупная авария произошла в марте. Тогда обесточенными оказались 20 из 23 штатов. Работа предприятий и госучреждений по всей стране была приостановлена почти на неделю.
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Новости Венесуэлы. Масштабный блэкаут произошёл на северо-западе Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без электричества остались свыше 3,5...
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