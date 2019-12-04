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В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 декабря примерно в два часа дня в Городокском районе лось провалился под лёд.
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Прибывшие подразделения МЧС увидели животное в 250 метрах от берега. С использованием гидротермокостюма и доски для спасания лось был доставлен на сушу. Животное не пострадало. После своего спасения млекопитающее ушло в лес.
Несколькими месяцами ранее в Мозырском районе корова провалилась в колодец.
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Новости Беларуси. 1 декабря примерно в два часа дня в Городокском районе лось провалился под лёд. Фото: МЧС Беларуси
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