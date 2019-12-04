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В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд

03.12.2019 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в два часа дня в Городокском районе лось провалился под лёд. 

В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд
Фото: МЧС Беларуси 

По сведениям МЧС Беларуси, к спасателям обратился директор районного общества охотников и рыболовов. Мужчина сказал, что на озере Черново рядом с деревней Лука парнокопытное провалилось под лёд и не может выбраться. 

В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд
Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие подразделения МЧС увидели животное в 250 метрах от берега. С использованием гидротермокостюма и доски для спасания лось был доставлен на сушу. Животное не пострадало. После своего спасения млекопитающее ушло в лес. 

В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд
Фото: МЧС Беларуси 

Несколькими месяцами ранее в Мозырском районе корова провалилась в колодец.

Хозяйка животного не смогла вытащить его своими силами – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 1 декабря примерно в два часа дня в Городокском районе лось провалился под лёд.  Фото: МЧС Беларуси 
 
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