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Вслед за Беларусью Украина решила стать ИТ-страной

03.12.2019 18:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания, в которую инвестировал Прокопеня, будет делать из Украины ИТ-страну.

Консультировать Украину по этому вопросу будут беларуские эксперты из первой легальной в СНГ криптобиржи Currency.com, пишет TUT.by. Команда криптобиржи и Министерство цифровой трансформации Украины уже подписали меморандум о сотрудничестве – и займутся развитием законов Украины об ИТ и криптовалютах. Рабочая группа уже создана.

Как говорит генеральный менеджер VP Capital Николай Марковник, есть вероятность, что Украина будет использовать модель беларуского ПВТ – и делать это эффективнее Беларуси. «В этом году от Парка ожидается два миллиарда долларов выручки: за два года – рост в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета – порядка 350 миллионов долларов. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше», – заявил Марковник.

Эксперты из Украины тем временем восхищаются достижениями в ИТ в Беларуси. «В сфере развития своего ИТ-рынка Беларусь делает большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какая проделана огромная работа, и какие она принесла результаты», – сказал замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.


Министерство цифровой трансформации Украины впервые заработало в октябре 2019-го. Главные задачи ведомства – внедрить электронные услуги и покрыть всю Украину качественным интернетом. А в конце октября украинские депутаты показали три законопроекта о токенизации активов и о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег и в Налоговый кодекс. Предлагали поправки к законопроекту о публичных электронных реестрах, которые обеспечат внедрение блокчейна в их работу.

Для справки: Currency.com – первый криптопроект в ПВТ. В нее инвестировала компания VP Capital Виктора Прокопени. Currency.com также первая в мире мультибиржа токенизированных активов, а Беларусь – первая страна, токенизировавшая гособлигации и узаконившая смарт-контракты. Спустя полгода работы после выхода из тестового режима биржа предложила пользователям свыше 50 стран около 1500 видов токенов – цифровые «двойники» традиционных финансовых активов.
 
 
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Компания, в которую инвестировал Прокопеня, будет делать из Украины ИТ-страну.
 
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