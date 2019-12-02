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Белорусские школьники показали высокий результат на тестировании PISA

03.12.2019 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские школьники показали высокий результат на тестировании PISA
shutterstock.com

Тестирование 15-летних белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний PISA проводилось в 2018 году. В нем участвовали 236 учреждений образования. Их выборка производилась посредством незаинтересованной организации из США. Главная цель исследования – оценить практические умения школьников, то, как они применяют теоретические знания в жизни.

Белорусские школьники показали высокий результат на тестировании PISA В белорусских школах хотят по-новому ставить оценки ученикам

На этот раз в исследовании участвовали школьники из 79 стран. В 2018 году тесты PISA оценивали знания, навыки и грамотность школьников в чтении, математике, естественных науках, а также измеряли способность применять их в реальной жизни, пишет TUT.by.

В блоке «Чтение» белорусские школьники набрали 474 балла. Это 35-й результат из 79 возможных. В блоке «Математика» белорусские школьники в среднем набрали 472 балла, и это 38-й результат. В естественных науках средний балл белорусских школьников – 471. Это 37-й результат. Лидерами во всех трех блоках стали ученики из Китая, Сингапура и Макао.

«По итогам международного исследования Беларусь имеет достойные результаты. Наши учащиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень по всем трем направлениям исследования, показав результаты, существенно превосходящие средние общемировые показатели», – высказал мнение заместитель министра образования Беларуси Александр КАДЛУБАЙ, отмечает БЕЛТА.

Беларусь впервые приняла участие в подобном исследовании.

 
 
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В исследовании участвовали школьники из 79 стран.
 
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