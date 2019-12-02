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НАН: вопрос даже не стоял, что надо принять российское законодательство

03.12.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При унификации налогового законодательства Беларуси и РФ надо исходить из принципа «содержательной эквивалентности» законодательств двух стран. Такое мнение высказал директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский журналистам сегодня.

"Участие в работе по подготовке дорожных карт дает понимание всей тяжести технической работы по унификации законодательства. Мы пришли к тому, что есть термин, который устроил бы всех — «содержательная эквивалентность» законодательств", - пояснил он.

Сегодня перечень налоговых платежей в РБ и РФ идентичен, многие ставки, за исключением ставок по социальным платежам, унифицированы. Поэтому на этом этапе правильнее ставить вопрос о «содержательной эквивалентности» регулятивных механизмов, считает Бельский.


По его словам, это касается и акцизов, и налогов. "Изначально даже вопрос не стоял так, что надо принять российское законодательство в Беларуси. Речь идет о принятии передовых практик, которые есть на территории РФ, и наоборот", - подчеркнул Бельский.
 
 
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При унификации налогового законодательства Беларуси и РФ надо исходить из принципа «содержательной эквивалентности» законодательств двух стран. Такое мнение...
 
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