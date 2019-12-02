Жизнь без барьеров: как в Беларуси помогают людям с инвалидностью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

3 декабря во всем мире отмечают День инвалида. В Беларуси проживает более 570 тысяч таких людей. Для них постоянно разрабатывают новые средства и методы реабилитации, совершенствуют законодательство, рассказывает корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Тренажерный зал всегда переполнен. Для его посетителей упражнения на силу и выносливость – не просто способ держать себя в форме, а возможность разработать мышцы, которые атрофируются. За каждым движением наблюдает инструктор. Занятия бесплатные.

Командные виды спорта – тоже своего рода терапия. Вадим Липинский оказался в инвалидном кресле четыре года назад, но спорт не бросил.

«Занимаюсь большим теннисом, на лыжах хожу. Стараюсь везде по чуть-чуть», – рассказал игрок баскетбольной команды Вадим Липинский.

Баскетболистам предоставили коляски активного типа и зал для тренировок. Теперь команда нацелена на международные соревнования.

В государственных центрах восстановления – пациенты со всей страны. За год реабилитацию проходят более 170 тысяч человек. Недавно комплекс отремонтировали. В бассейне есть пандусы, пологие спуски, подъемные механизмы.

«Многие клиенты с ограниченными возможностями не любят, чтобы за ними ухаживали. Все клиенты, которые задаются целью, у нас плывут», – отметила инструктор по плаванию Наталья Войтешик.

Благодаря новым методам реабилитации и социальной поддержке в Беларуси выросло качество жизни людей с инвалидностью . Самые современные протезы, коляски, бандажи и корсеты граждане получают бесплатно.

«Мы очень много вкладываем в образование и в техническое перевооружение. Мир не стоит на месте. Потребитель требует новую, более совершенную конструкцию, и мы готовы эту конструкцию разработать и предоставить», – говорит генеральный директор белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра Владимир Калевич.

Все изделия выполняют по индивидуальному заказу. При изготовлении ортопедической обуви учитывают и вкусовые предпочтения.

«Родители, заказывая ребенку обувь, выбирают различные цветовые сочетания отделки и мягких кантов. Бывает, в одной паре обуви до шести-семи цветов», – указал начальник цеха протезно-ортопедической обуви Александр Мавколенко.

Четыре года назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Сейчас в стране совершенствуют законодательство, чтобы для всех создать равные условия.

«Не секрет, что очень часто такие люди на рынке труда сталкиваются с нежеланием нанимателя брать их на работу. Мы изучили зарубежный опыт по квотированию рабочих мест для людей с инвалидностью. Эти нормы заложены в проект закона», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.

В документе также прописаны возможности получения образования и прохождения переподготовки инвалидами. Кроме того, за счет бюджета заниматься реабилитацией смогут частные центры. Парламентарии рассмотрят закон до конца этого года. Чтобы больше инвалидов вовремя получили необходимые услуги и реабилитацию, в Беларуси создадут общую базу людей с ограниченными возможностями.