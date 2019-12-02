﻿ Жизнь без барьеров: как в Беларуси помогают людям с инвалидностью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жизнь без барьеров: как в Беларуси помогают людям с инвалидностью

03.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

3 декабря во всем мире отмечают День инвалида. В Беларуси проживает более 570 тысяч таких людей. Для них постоянно разрабатывают новые средства и методы реабилитации, совершенствуют законодательство, рассказывает корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Тренажерный зал всегда переполнен. Для его посетителей упражнения на силу и выносливость – не просто способ держать себя в форме, а возможность разработать мышцы, которые атрофируются. За каждым движением наблюдает инструктор. Занятия бесплатные.

Командные виды спорта – тоже своего рода терапия. Вадим Липинский оказался в инвалидном кресле четыре года назад, но спорт не бросил.

«Занимаюсь большим теннисом, на лыжах хожу. Стараюсь везде по чуть-чуть», – рассказал игрок баскетбольной команды Вадим Липинский.

Баскетболистам предоставили коляски активного типа и зал для тренировок. Теперь команда нацелена на международные соревнования.

В государственных центрах восстановления – пациенты со всей страны. За год реабилитацию проходят более 170 тысяч человек. Недавно комплекс отремонтировали. В бассейне есть пандусы, пологие спуски, подъемные механизмы.

«Многие клиенты с ограниченными возможностями не любят, чтобы за ними ухаживали. Все клиенты, которые задаются целью, у нас плывут», – отметила инструктор по плаванию Наталья Войтешик.

Благодаря новым методам реабилитации и социальной поддержке в Беларуси выросло качество жизни людей с инвалидностью. Самые современные протезы, коляски, бандажи и корсеты граждане получают бесплатно.

«Мы очень много вкладываем в образование и в техническое перевооружение. Мир не стоит на месте. Потребитель требует новую, более совершенную конструкцию, и мы готовы эту конструкцию разработать и предоставить», – говорит генеральный директор белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра Владимир Калевич.

Все изделия выполняют по индивидуальному заказу. При изготовлении ортопедической обуви учитывают и вкусовые предпочтения.

«Родители, заказывая ребенку обувь, выбирают различные цветовые сочетания отделки и мягких кантов. Бывает, в одной паре обуви до шести-семи цветов», – указал начальник цеха протезно-ортопедической обуви Александр Мавколенко.

Четыре года назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Сейчас в стране совершенствуют законодательство, чтобы для всех создать равные условия.

«Не секрет, что очень часто такие люди на рынке труда сталкиваются с нежеланием нанимателя брать их на работу. Мы изучили зарубежный опыт по квотированию рабочих мест для людей с инвалидностью. Эти нормы заложены в проект закона», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.

В документе также прописаны возможности получения образования и прохождения переподготовки инвалидами. Кроме того, за счет бюджета заниматься реабилитацией смогут частные центры. Парламентарии рассмотрят закон до конца этого года. Чтобы больше инвалидов вовремя получили необходимые услуги и реабилитацию, в Беларуси создадут общую базу людей с ограниченными возможностями.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане с ограниченными возможностями обеспечивают занятия спортом и трудоустройство.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика