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Жизнь без барьеров: как в Беларуси помогают людям с инвалидностью
03.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
3 декабря во всем мире отмечают День инвалида. В Беларуси проживает более 570 тысяч таких людей. Для них постоянно разрабатывают новые средства и методы реабилитации, совершенствуют законодательство, рассказывает корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.
Тренажерный зал всегда переполнен. Для его посетителей упражнения на силу и выносливость – не просто способ держать себя в форме, а возможность разработать мышцы, которые атрофируются. За каждым движением наблюдает инструктор. Занятия бесплатные.
Командные виды спорта – тоже своего рода терапия. Вадим Липинский оказался в инвалидном кресле четыре года назад, но спорт не бросил.
Баскетболистам предоставили коляски активного типа и зал для тренировок. Теперь команда нацелена на международные соревнования.
В государственных центрах восстановления – пациенты со всей страны. За год реабилитацию проходят более 170 тысяч человек. Недавно комплекс отремонтировали. В бассейне есть пандусы, пологие спуски, подъемные механизмы.
Благодаря новым методам реабилитации и социальной поддержке в Беларуси выросло качество жизни
Все изделия выполняют по индивидуальному заказу. При изготовлении ортопедической обуви учитывают и вкусовые предпочтения.
Четыре года назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Сейчас в стране совершенствуют законодательство, чтобы для всех создать равные условия.
В документе также прописаны возможности получения образования и прохождения переподготовки инвалидами. Кроме того, за счет бюджета заниматься реабилитацией смогут частные центры. Парламентарии рассмотрят закон до конца этого года. Чтобы больше инвалидов вовремя получили необходимые услуги и реабилитацию, в Беларуси создадут общую базу людей с ограниченными возможностями.
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Граждане с ограниченными возможностями обеспечивают занятия спортом и трудоустройство.
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