Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Ощущаете ли вы это отсутствие свободы в своих отношениях с игроками и руководством?

— С руководством — да! Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу. Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг-друга порой сложно, — приводит слова Лички «Белорусский футбол» со ссылкой на Radio.cz.