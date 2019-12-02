Китайцы построят под Оршей торговый городок за 128 млн рублей

TUT.BY Этот проект реализуется в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь», пишет





На площади 62 га планируется построить торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле товарами с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из различных азиатских стран.





Сумма инвестиций в проект составляет более 128 млн рублей.









Особая экономическая зона начала функционировать в этом году в поселке Болбасово Оршанского района, где «Бремино групп» возводит многофункциональный комплекс. В течение 50 лет в ОЭЗ будет действовать специальный налоговый режим.





Сейчас на территории «Бремино-Орша» работают автомобильный терминал, ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарные службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.





Общая площадь застройки комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года.