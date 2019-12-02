Леонид Заико: Если Лукашенко хорошо сыграет, то все – Кремль наш!

Нынешняя неделя проходит в ожидании будущей встречи двух президентов и подписания дорожных карт по углубленной интеграции. «Если Беларусь не войдет в состав России, тогда вообще непонятно, зачем все это», — пугают белорусов российские СМИ. В Минске эту ситуацию видят иначе, однако все равно высказывают опасения по поводу предстоящего проекта.





Между тем руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико уверен, что это российскому руководству стоит опасаться подписания документов по интеграции, и успокаивает белорусов.





Примусе . — Понятно, что так они хотят продлить имперское существование Путина после 2024 года, отыграв схему создания белорусско-российского государства. Но Кремль там дураками набит. — Русские делают стратегическую ошибку, — заявил эксперт в интервью на. — Понятно, что так они хотят продлить имперское существование Путина после 2024 года, отыграв схему создания белорусско-российского государства. Но Кремль там дураками набит.





Леонид Заико обращает внимание, что в России сейчас идет борьба за власть. И создание новой структуры со своими органами власти — это просто средство борьбы за кремлевский пост.





— И вот возник вопрос о том, чтобы сместить Путина, и наиболее удачное смещало – это Лукашенко, — отмечает экономист. — Если Кремль считает, что он создаст государство и там будет Бабич делать политику, то сильно ошибается. Вот путинцы стали эту идею дожимать, какой-то парламент делать, но они пешки, ими двигают.





По мнению Леонида Заико, Путин не в состоянии вести тонкую игру в борьбе между кремлевскими группировками, и в результате на его месте может запросто оказаться Лукашенко.





— Путин дзюдоист. Что вы его сравниваете с нашим Александром Григорьевичем, который одним ударом топора может сделать девушку победительницей конкурса красоты?! — иронизирует экономист. — В Кремле думают, что делают это все для себя, а на самом деле делают это для нас с вами. Они хотят, чтобы Беларусь стала частью некоего образования, которое иначе как дурацким не назовешь, но когда будет отрабатываться эта формула, то Лукашенко гораздо проще будет получить эту шапку Мономаха. Политический срок Путина завершается крайне негативно, а тут более сильный, более мощный авторитарный лидер, который возьмет и скушает этого Путина, и станет президентом этого нового государства.









По мнению Леонида Заико, россиянам сейчас выгодно, чтобы в этой переходной ситуации на посту оказался кто-то вроде Лукашенко.





— Потому что он со стороны. Часто в странах, где элиты не могут договориться между собой, лучшей кандидатурой является какой-то приглашенный президент, — поясняет эксперт. — А Александр Григорьевич — интуитивист. И для него самая лучшая ситуация – это мутная вода. И он сыграет в этой сложной ситуации, где все будут заморачиваться, где режиссер уличных спектаклей будет придумывать что-то. Поэтому я считаю, что весь этот проект необычайно выгодный лично для Лукашенко. Если он хорошо сыграет, то все – Кремль наш!





При этом экономист призвал белорусскую общественность не паниковать в связи с предстоящим подписанием.





— Здесь у нас сейчас плач Ярославны: вся оппозиция, все демократы будут кричать: долой этот новый интеграционный союз. Да, я тоже считаю, что это глупость невероятная, — отмечает Леонид Заико. — В любом случае для Лукашенко что-то подписывать сейчас – это неграмотный ход. Потому что любая девушка должна сначала немножко «побзыкаться», как говорят по-польски. Хотя постель уже расстелена. Как в известном стихотворении Евтушенко:





«Ты спрашивала шепотом:





«А что потом? А что потом?»





Постель была расстелена,





и ты была растеряна...»





По мнению экономиста, Лукашенко, скорее всего, возьмет паузу, чтобы «посоветоваться с народом»:





— Так вот, ребята, всем спокойно. Мы заходим в ситуацию, в которой надо ловить интуицией момент. А народ будет в это время запасаться оружием.