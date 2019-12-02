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Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Состоялся официальный
Здешний парламент заседает в одном из самых монументальных зданий столицы с большой историей. Для главы белорусского государства – небольшая экскурсия и краткая беседа с председателем.
Александр Лукашенко не раз подчеркивал: к парламенту у него отношение особое. Государственная деятельность Президента начиналась с избрания в Верховный Совет Беларуси. Сейчас в Сербии стартует электоральная кампания – экзамен, который должны выдержать депутаты перед народом. А мы вправе надеяться, что новый состав будет сотрудничать с Беларусью более активно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы знали, что я Президентом стал из оппозиции. Я не был во власти. Я пришел из оппозиции, с конструктивной позицией. Я не ходил по улице вместе с другими, я ничего не ломал, не крошил. Я был за созидание. И со мной пришли все те, кто сегодня возглавляет отдельные партии, направления, те, кто сегодня стоит во главе так называемых оппозиционных течений. Но беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов, в крайнем случае – за неделю-две до выборов. Всё!
Слушайте, какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды и так далее. Нигде не работают – в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают, пятый раз женаты или замужни. И все нормально. Народ задается вопросом: «Откуда?». Ответа нет. Какая оппозиция может получить доверие этого народа?
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