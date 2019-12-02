ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

03.12.2019 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состоялся официальный визит белорусского лидера в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной скупщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здешний парламент заседает в одном из самых монументальных зданий столицы с большой историей. Для главы белорусского государства – небольшая экскурсия и краткая беседа с председателем.

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: к парламенту у него отношение особое. Государственная деятельность Президента начиналась с избрания в Верховный Совет Беларуси. Сейчас в Сербии стартует электоральная кампания – экзамен, который должны выдержать депутаты перед народом. А мы вправе надеяться, что новый состав будет сотрудничать с Беларусью более активно.

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опять приехали с желтыми бумагами застаревшими, 20-летней давности. Все уже было там заранее прописано – только подписали. Плохо. Почему плохо? Оппозиции нет. И я был вынужден искренне и честно им ответить. Я хотел, чтобы там было три-пять-десять оппозиционеров. Ведь они не решали практически ничего в этом парламенте. Но как их провести, если 3,5 % голосов у оппозиционера? Максимум два человека – 4 %. Но как их можно провести в парламент? Да еще демократическим путем, как они требуют. Их даже за руку нельзя было взять, провести.

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Я хочу, чтобы вы знали, что я Президентом стал из оппозиции. Я не был во власти. Я пришел из оппозиции, с конструктивной позицией. Я не ходил по улице вместе с другими, я ничего не ломал, не крошил. Я был за созидание. И со мной пришли все те, кто сегодня возглавляет отдельные партии, направления, те, кто сегодня стоит во главе так называемых оппозиционных течений. Но беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов, в крайнем случае – за неделю-две до выборов. Всё!

Слушайте, какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды и так далее. Нигде не работают – в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают, пятый раз женаты или замужни. И все нормально. Народ задается вопросом: «Откуда?». Ответа нет. Какая оппозиция может получить доверие этого народа?

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Состоялся официальный визит белорусского лидера в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика