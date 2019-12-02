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Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военно-воздушная операция НАТО против Югославии, получившая циничное название «Союзная сила», началась в марте.
Первый раз после установления послевоенного мира объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств.
Мария Тишма, жительница Белграда:
И это не единственное, что он сделал. Он оставил весь коллектив белорусского посольства в Белграде. И коллектив посольства разделил с народом Сербии его судьбу.
Непрерывные бомбардировки сыпались на Сербию 78 дней. По данным сербских источников, в общей сложности нанесено 2300 авиаударов. Тогда Лукашенко не побоялся и прилетел, чтобы оказать помощь братскому народу. Вучич в своей речи скажет: «В политике нет ничего короче, чем благодарность». Но эта история не про Сербию.
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Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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