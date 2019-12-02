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Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

03.12.2019 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

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Первый раз после установления послевоенного мира объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

Мария Тишма, жительница Белграда:
В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих. Он на деле доказал свою дружбу. В течение 78 дней, пока длились бомбардировки Сербии, был один день, когда нас не бомбили. Это день, когда к нам прилетел Лукашенко. Это было доказательство братской любви, мудрости и храбрости.

И это не единственное, что он сделал. Он оставил весь коллектив белорусского посольства в Белграде. И коллектив посольства разделил с народом Сербии его судьбу.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

Непрерывные бомбардировки сыпались на Сербию 78 дней. По данным сербских источников, в общей сложности нанесено 2300 авиаударов. Тогда Лукашенко не побоялся и прилетел, чтобы оказать помощь братскому народу. Вучич в своей речи скажет: «В политике нет ничего короче, чем благодарность». Но эта история не про Сербию.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

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Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мария Тишма
 
 
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Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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