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Савиных: «Биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это те отрасли, которые могут вытянуть Беларусь и нашу экономику»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И создание высокооплачиваемых рабочих мест в таких сферах, как биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это вот именно те отрасли, которые могут вытянуть Республику Беларусь и нашу экономику.
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Савиных: «Биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это те отрасли, которые могут вытянуть Беларусь и нашу экономику»
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