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Савиных: «Биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это те отрасли, которые могут вытянуть Беларусь и нашу экономику»

03.12.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
У меня подход такой же: от частного к общему. То есть, прежде всего, это наказы избирателей Чкаловского избирательного округа Октябрьского района, в котором мы сейчас, кстати, находимся. Там, действительно, большой список вопросов, которые надо решать.

А если переходим к общим проблемам, то, на мой взгляд, я буду уделять приоритетное значение сфере образования. Потому что впервые в XXI веке человеческий капитал становится решающим фактором и государственного развития, и формирования общества.

И создание высокооплачиваемых рабочих мест в таких сферах, как биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это вот именно те отрасли, которые могут вытянуть Республику Беларусь и нашу экономику.

Савиных: «Биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это те отрасли, которые могут вытянуть Беларусь и нашу экономику»

Люди в материале: Андрей Савиных
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю,...
 
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