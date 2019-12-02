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В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж
03.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в зале «Прытулачак» прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов.
В фойе гости могли познакомиться с выставкой работ членов Белорусского общества инвалидов.
На мероприятии выступили председатель Горецкой районной организации Белорусского общества инвалидов Тамара Колтунова и председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев.
С творческими номерами выступили ансамбли «Тараторки», «Быстрыца», хор «Спадчына», а также посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов Горецкого РЦСОН.
Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в зале «Прытулачак» прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. В фойе гости могли познакомиться с выставкой работ членов...
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