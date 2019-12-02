ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

03.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в зале «Прытулачак» прошло мероприятие, приуроченное к Международному  дню инвалидов.

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В фойе гости могли познакомиться с  выставкой работ членов Белорусского общества инвалидов.

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

На мероприятии выступили председатель Горецкой районной организации Белорусского общества инвалидов Тамара Колтунова и председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев.

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

С творческими номерами выступили ансамбли «Тараторки», «Быстрыца», хор «Спадчына», а также посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов Горецкого РЦСОН.

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж
Подарки юбилярам – членам районной организации БелОИ

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж
Сергей Шинелев вручил приветственный адрес в честь юбилея руководителю хора «Спадчына» Ирине Шевчук

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

В Горках отметили День инвалидов – Фоторепортаж

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня в зале «Прытулачак» прошло мероприятие, приуроченное к Международному  дню инвалидов.     В фойе гости могли познакомиться с  выставкой работ членов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика