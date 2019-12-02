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Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

03.12.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусов и сербов связывает общая история. Да и судьбы народов похожи. Белград, как и Минск, не раз становился жертвой войн и агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

Город за свою историю Белград был завоеван 40 армиями и 38 раз отстраивался заново. Но по-настоящему породнились народы в 1999 году, когда белорусы не закрыли глаза на чужую беду.

Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

Александр Вучич, президент Сербии:
Сербия всегда будет вашим искренним другом. Мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ. Сегодня мы всюду говорим об этом с гордостью и хотим, чтобы вы приезжали сюда как можно чаще.

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Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Вучич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусов и сербов связывает общая история. Да и судьбы народов похожи. Белград, как и Минск, не раз становился жертвой войн и агрессии, сообщили в...
 
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