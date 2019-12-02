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Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусов и сербов связывает общая история. Да и судьбы народов похожи. Белград, как и Минск, не раз становился жертвой войн и агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город за свою историю Белград был завоеван 40 армиями и 38 раз отстраивался заново. Но по-настоящему породнились народы в 1999 году, когда белорусы не закрыли глаза на чужую беду.
Александр Вучич, президент Сербии:
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Новости Беларуси. Белорусов и сербов связывает общая история. Да и судьбы народов похожи. Белград, как и Минск, не раз становился жертвой войн и агрессии, сообщили в...
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