Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусов и сербов связывает общая история. Да и судьбы народов похожи. Белград, как и Минск, не раз становился жертвой войн и агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами





Город за свою историю Белград был завоеван 40 армиями и 38 раз отстраивался заново. Но по-настоящему породнились народы в 1999 году, когда белорусы не закрыли глаза на чужую беду.





Александр Вучич, президент Сербии:

Сербия всегда будет вашим искренним другом. Мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ. Сегодня мы всюду говорим об этом с гордостью и хотим, чтобы вы приезжали сюда как можно чаще.

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